Milla resta presión a los nuevos

Luis Milla valora la llegada de los cuatro refuerzos al Tenerife en este mercado invernal pero ni mucho menos pretende que sean ellos los que lleven el peso de la reacción que se espera de su equipo en esta segunda vuelta del campeonato. Reconoce que las incorporaciones de Dos Santos, Corniglio, Lasso y Racic han supuesto "aire fresco" al conjunto insular puesto que son "gente que viene con la mejor predisposición a sumar, a competir por un puesto y a ayudar al equipo a salir de esta situación".

El centrocampista blanquiazul considera que sus nuevos compañeros "son futbolistas de calidad, que llegan de clubes de Primera, y por lo tanto darán un salto de calidad"?. Sin embargo, "no por ello se les puede meter presión, ya que necesitan un período de adaptación al resto de la plantilla, al equipo, a la forma de jugar del míster...". "Así que no son los nuevos los que tienen que salvar esto y sacarnos de de esta situación", completó. Para agregar a continuación que los jugadores que forman parte del Tenerife desde el principio de temporada son conscientes de que "no se ha dado el nivel que se esperaba". "Los que estábamos de antes debemos ayudar a los que acaban de llegar a que se metan rápido en la dinámica. Pero al final esto es una cosa de los que ya llevamos tiempo, que debemos dar un paso al frente, sobre todo fuera de casa", insistió.

A su juicio, esa reacción debe verse ya desde el próximo duelo, ante el Nástic. Es más, entiende que "ahora mismo el partido del domingo es vital por la situación que atraviesan los dos equipos y porque existe la necesidad de coger aire para conseguir situarse en una zona tranquila, en la que no se ha podido estar durante toda la temporada". Y confía en que así sea, especialmente porque los dos próximos encuentros del Tenerife tendrán lugar en el Heliodoro Rodríguez López, donde, según apunta, "la gente empuja y el equipo es más atrevido", lo que les hace "más fuertes". Aún así, reconoce que luego deberán mejorar sus prestaciones como visitantes, la asignatura pendiente en la primera vuelta.

Tolerante con el rol de interior derecho

Luis Milla acepta sin ningún tipo de reticencia la misión que su entrenador le encomienda en cada partido. Incluso cuando Oltra lo desplaza hacia la derecha, como ocurrió en el choque del pasado domingo en Oviedo. "Yo me siento bien porque tampoco cambia mucho la idea, juego en la derecha para tapar esa banda defensivamente pero al final me muevo por todo el campo, más por dentro que por fuera. Contra el Sporting funcionó, si bien es verdad que la imagen ante Oviedo y Las Palmas no fue buena", admitió. "Soy consciente de que cuando estoy en el medio del campo toco un mayor número de veces el balón y participo más, pero no hubiera cambiado nada ante el Oviedo porque no fuimos capaces de tener el balón ni desde atrás ni desde alante ni en mediocampo", agregó.