Toca resolver el capítulo de bajas

Después de los cuatro fichajes que casi de manera simultánea ha acometido el Tenerife, toca el turno al capítulo de salidas. La dirección deportiva del CD Tenerife se centrará estos próximos días en aligerar la plantilla blanquiazul, tal y como se había previsto en un principio. Eso es lo que anunció este miércoles Víctor Moreno, tras confirmar que "ahora es el momento de frenarse por lo menos a lo largo de esta semana, ver las posibilidades de mercado que van surgiendo con el final de la ventana en el horizonte y centrarnos más en las bajas".

El director deportivo de la entidad chicharrera señaló que "se está trabajando en tres o cuatro situaciones, con jugadores que no están participando pero las circunstancias de la competición obligan a recalificar algún movimiento y se tratará de hacer lo mejor para el equipo y en función de la competición". Esto último lo dijo, posiblemente, en referencia a Héctor Hernández, que con casi total probabilidad tendrá que jugar este domingo al no contar Oltra con otras opciones naturales para cubrir el lateral izquierdo, dado que Camille está lesionado y Raúl Cámara sancionado.

Moreno negó que se estuviera encontrando con grandes reticencias por parte de los futbolitas con los que se negocia una salida. Y argumentó que "ningún jugador que no participa está a gusto con una situación así".

Eso sí, admitió que "evidentemente, hay aspectos contractuales que ellos quieren proteger y que el club debe respetar". Así, explicó que "se tiene que dar una situación natural en la que ellos encuentren un proyecto deportivo que les interese y donde no haya pérdida económica". "Nosotros siempre vamos a ser un club abierto a encontrar un acuerdo amistoso para que ningún jugador se sienta perjudicado. Son situaciones delicadas y tratamos de ser sensibles con todo este tipo de operaciones, que son la parte más desagradable de este trabajo", agregó.

El máximo responsable de la parcela deportiva de la institución que preside Miguel concepción evitó mencionar los nombres de los futbolistas con los que no se cuenta. Pero claramente aludió a Tayron cuando vino a reconocer que "dependiendo del coste y de la duración es más difícil". "Cuando estamos hablando de 18 meses, hay mayor dificultad para equiparar esos salarios. Son operaciones más complejas pero no nos marcamos objetivos sí o sí, buscamos más la naturalidad", insistió Moreno. En este sentido, dio a entender que en el "intercambio de impresiones" que mantuvo ayer con Oltra sobre el césped de El Mundialito y poco después de que el técnico charlara con Tayron, el preparador valenciano le transmitió que no está del todo cómodo viendo cómo actúan ciertos futbolistas a los que no les presta tanta atención porque no van a ser protagonistas en el choque del domingo. "Debemos intentar sobrellevar esta situación sin que sea desagradable para nadie", comentó al respecto Moreno, quien pretende que sean los que llevan desde el verano en el equipo los principales responsables del crecimiento del Tenerife a partir de ahora.

"Orgulloso" de fichar a Lasso

Víctor Moreno aseguró ayer durante la puesta de largo de Borja Lasso como jugador blanquiazul que ese era "un día bonito y satisfactorio" para él porque desde hace mucho tiempo llevaba intentando, desde otros clubes, contar con los servicios del sevillano. "Esos acercamientos del pasado, entre otros motivos, han podido propiciar su llegada al Tenerife, y es un orgullo que se haya podido llevar a cabo esta operación, que habla bien del proyecto que se quiere construir", indicó el director deportivo blanquiazul.

Sobre Lasso y su contratación, Moreno relató que "es un jugador que va a incrementar exponencialmente la calidad del Tenerife, especialmente en labores ofensivas". Y confirmó que "se llegó a un acuerdo con el Sevilla de un traspaso más un porcentaje de una futura venta del jugador y también se reserva un derecho de tanteo ante la hipotética oferta de un tercer club". "La posibilidad de repescar al jugador no existe como tal", agregó.