Bramos desmonta al Iberostar

El cansancio arrastrado del esfuerzo llevado a cabo en Murcia apenas 55 horas antes, un Reyer Venezia incómodo y correoso, un arbitraje que no dio el nivel mínimo exigido (permitiendo demasiados contacto por parte de los italianos y que acabó desquiciando a buena parte de la plantilla local), un par de apagones marca de la casa y, sobre todo la estelar aparición de Michael Bramos, con 14 puntos en los últimos ocho minutos, son los argumentos con los que mejor se puede explicar la derrota de ayer del Iberostar Tenerife. Segundo tropiezo continental que impide a los aurinegros dejar encarrilada la primera plaza del Grupo B, y aunque haber salvado el average particular (ganó en Italia por siete puntos) atenúa la derrota, ni haber ganado ayer obliga a los de Vidorreta a algún plus más de entrega en las tres jornadas restantes.

El Iberostar supo leer la zona 3-2 (cambiante) planteada de entrada por el Venezia, tal y como demostraron Richotti desde fuera y penetrando, San Miguel e Iverson en un 2x2 de manual, y Abromaitis y Beirán jugando una puerta atrás (9-3). Sin embargo, esa facilidad para atacar no tuvo continuidad en el otro lado de la cancha ya que a los isleños les costó frenar a un Haynes que monopolizó todas las acciones ofensivas de los suyos en los primeros minutos (9-7) además de dejar fuera de concurso, por un codazo en la boca, a Iverson. Al ex del Granca se le unió un Stone que con ocho puntos seguidos mantuvo la igualdad (18-17) pese a las buenas prestaciones canaristas desde fuera (4/6).

Pero entre que el cuadro isleño se empeñó en buscar a Niang por abajo, que el Venezia pudo correr y que Vidorreta fue objeto de una técnica por una justificada protesta ante los palos visitantes permitidos por los colegiados, la situación varió con un parcial que llegó a ser de 2-9 (20-26). Al rescate salió un Sebas Saiz que se pudo fajar debajo del aro y que también explotó su buena mano a cuatro metros en una racha de seis puntos (26-26), cortada por la sangre fruto de otro codazo recibido y que terminó de soliviantar al cuadro lagunero y de calentar a la grada. Inversión de papeles (el Venezia entró en bonus en apenas minuto y 50 segundos cuando en todo el primer cuarto solo le señalaron una) y atmósfera ideal para que el Iberostar diera un golpe encima de la mesa.

Y parecieron hacerlo los aurinegros con un triple desde la esquina de Abromaitis (30-29), si bien la respuesta de los de Walter de Rafaelle fue tremenda. Y es que los italianos empezaron a mover el balón con extraordinaria fluidez para acabar sacando ventajas en el poste con Vidmar, pero sobre todo en el perímetro, donde Haynes, Daye y Stone lideraron un 0-7 que luego fue 4-13 y que (gracias a un 9/12 en triples) disparaba a los visitantes hasta el 34-42. Solo la vuelta a la cancha de un Iverson casi imparable debajo del aro y un triple a la carrera de Staiger permitieron parar la hemorragia y dejar la desventaja canarista en solo dos puntos (43-45) al descanso. Paradójicamente los isleños habían firmado unos 20 primeros minutos notables en ataque, con más que aceptables porcentajes de tiro (11/17 en lanzamientos de dos y 6/12 en triples), superioridad en el rebote (15 a 11), buena circulación (12 asistencias) y apenas tres pérdidas. Sin embargo, la incapacidad de los aurinegros para impedir que rival corriera y, sobre todo, produjera desde el 6,75 (9/14) le estaba condenando ante un Venezia que estaba llevando el duelo a ese tanteador alto que más le beneficiaba.

Un 2+1 de Gillet a la vuelta de vestuarios culminaba un 8-0 que daba la delantera de nuevo a los locales (46-45). Sensación engañosa pues los laguneros comenzaron a encadenar errores, pérdidas y malos tiros ante una defensa muy activa de los venecianos, que negaban cualquier situación de lanzamiento exterior y dentro, con la ayuda de un Haynes que incomodó una barbaridad a los interiores aurinegros. Argumentos suficientes para que a los de Vidorreta se les bajara la persiana por completo (46-50, 24') y solo fueran capaces de sumar, y a cuentagotas, desde el tiro libre (dos de Saiz, tres de Bassas y uno de Abromaitis) para seguir en el partido (52-52). Una igualdad debida también a una gran actividad defensiva de los isleños y a que los italianos dejaron de estar atinados en el tiro exterior (0/5 en el cuarto en triples).

En medio de un mar de errores el Venezia amagó con irse (52-56) pero Abromaitis puso fin a la sequía canarista con siete puntos seguidos en un parcial que completó Richotti al inicio del último acto (63-56). Arreón de 9-0 que en absoluto le dio a los laguneros para sentenciar a un adversario que si bien salió del atolladero inicialmente con una canasta de Haynes, se encomendó a un Bramos desaparecido hasta ese momento pero que en el momento más delicado del choque entró en trance para hacer 14 puntos, entre ellos cuatro triples con los que dio ventaja a los suyos a falta de 1'15" (73-76). En el ida y vuelta de tiros libres el Iberostar no estuvo del tono fino (3/6) y solo pudo enjugar dos puntos (76-77) antes de que Haynes volviera a tomar las riendas para, en una penetración, poner el 76-80 en el electrónico. Quedaban 16"68 pero tras un tiempo muerto Vidorreta pareció tirar la toalla y se conformó con salvar el average particular con una penetración de Richotti tras amasar en demasía el balón (78-80 a 3"35). Aún así, los dos libres errados por Daye a 2"33 hicieron pensar en el milagro, pero en el rebote Abromaitis solo atinó a lanzar sin apenas criterio.