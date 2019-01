Borja Lasso cree que el Tenerife es "el lugar idóneo para crecer"

Borja Lasso compartió ayer sus primeras sensaciones como blanquiazul durante su presentación, que se llevó a cabo en las oficinas centrales del Grupo Hospiten después de haberse entrenado a las órdenes de José Luis Oltra. "Por fin he podido conocer a todos los compañeros, además de al míster, y la bienvenida ha sido estupenda. Los jugadores se han portando muy bien conmigo, han tratado de ayudarme y hacérmelo más fácil", manifestó el nuevo futbolista del conjunto chicharrero.

Reconoció que le sedujo la propuesta de Víctor Moreno y que por eso desechó otras ofertas y se decantó por la tinerfeñista. "He tenido la suerte de tener a varios equipos que me pretendían pero desde el primer momento aquí mostraron un interés muy grande y me plantearon un proyecto muy ilusionante. Víctor me había querido llevar a otros equipos antes y yo ya sabía la forma de trabajar que tenía por antiguos compañeros. Sé que va a hacer un buen papel aquí", declaró el sevillano.

Lasso está convencido de que el Tenerife "es un buen sitio" para él, donde puede "seguir creciendo y aportar muchas cosas al equipo". "El míster y sus equipos han sido siempre de ir hacia delante, de los que quieren tener el balón y ser protagonistas, lo mismo que el Tenerife, también un club con esa vocación, que va a por los partidos, que quiere dominar, llevar el peso del juego... Y mis cualidades van también por ahí , por eso elegí venir aquí", explicó el profesional andaluz.

No le intimida el hecho de que su fichaje sea uno de los que más ilusión ha despertado entre la hinchada tinerfeñista y dice que más que una doble responsabilidad lo que le genera son "más ganas y ambición". Reveló que desde que ha llegado a la Isla los aficionados se han volcado con él. De ahí que él ahora se proponga "aportar y premiar esa ilusión de la gente con trabajo y resultados en el campo".

Reconoció que "salir del Sevilla nunca es fácil". "Ha sido mi casa siempre y tenía ganas de triunfar allí pero las cosas nunca son como uno quiere. El nivel que ha adquirido el Sevilla en los últimos años hacen que sea difícil para cualquier canterano que se pueda asentar en el primer equipo. Así que era el momento de dar el paso y marcharme definitivamente de allí, ya que el año pasado salí con una cesión. Quería un proyecto más a largo plazo y creo que el Tenerife era el lugar idóneo", agregó.