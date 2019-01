El Granadilla deja escapar otros tres puntos de La Palmera

La UDG Tenerife Egatesa no consiguió llevarse el triunfo ante el Betis, que se valió de dos errores para lograr el triunfo a domicilio (1-2). Las guerreras dominaron pero no encontraron acierto de cara a puerta. El Egatesa llevó la ventaja en esta mitad con el dominio del balón y elaborando distintas jugadas sin fortuna. En el minuto 20, la Palmera se levantaba para reclamar un posible penalti sobre María José, quién fue derribada por la última jugadora bética en el cara a cara con Erina. Siguió el juego y las guerreras tuvieron distintas oportunidades para abrir marcador pero lo impidió la sólida defensa bética. Las visitantes, por su parte, se valieron del balón parado para intentar abrir el marcador pero no estuvieron acertadas.

Tras la reanudación, se agitó el encuentro con un gol tempranero que Priscila anotaba a placer de cabeza (51´). Jarro de agua fría para las guerreras para ir remolque en esta segunda parte. Sin embargo, en una jugada aislada instantes después, Eva Llamas era arrollada por la defensa dentro del área señalando la colegiada la pena máxima. Fue María José Pérez la encargada de materializar el penalti para subir el empate al marcador en el 56 (1-1).

A partir de entonces se igualaron las fuerzas y ambos equipos intentaron ofrecer buen fútbol. Pero fue el Betis quien tuvo mayor suerte cara a puerta anotando el segundo tanto tras un rechace que Van Dongen aprovechó para anotar el segundo. Intentó buscar un revulsivo el conjunto local dando entrada a Ana y a Martin-Prieto al campo en los últimos compases. La tuvo Pisco con un disparo cruzado que se marchó fuera rozando el larguero.