"Solo hicimos cinco minutos buenos y así es muy difícil ganar"

José Luis Oltra, muy enfadado. El técnico del representativo cargó contra la actitud y la imagen que dieron sus futbolistas. Aunque puntualizó que el entrenador siempre es responsable de los resultados y juego de su equipo, mostró cierta sorpresa por la regresión del representativo en su envite contra el Real Oviedo. Del rival, apuntó que fue "superior en todas las facetas y en todos los momentos". En este sentido, incidió que el Tenerife tan solo hizo "cinco minutos presentables" antes del descanso y subrayó que el bagaje ofensivo fue muy corto para opositar a la victoria.

"El rival ha sido muy superior y me voy preocupado por la forma en que ha competido el equipo. Las pelotas divididas y todos los duelos los han ganado ellos", manifestó. "Veníamos a ganar pero no lo hemos transmitido", fue uno de sus mensajes más contundentes. A renglón seguido, comentó que las opciones de gol para empatar la contienda fueron prácticamente "inexistentes". "No hemos tenido intensidad ni carácter; la imagen ha sido pobre, y así es difícil puntuar fuera", explicó.

Oltra se mostró estupefacto por las muy pobres prestaciones de los suyos. De paso, descartó que la imagen mala del Tenerife tuviese que ver con la demarcación de los futbolistas o con decisiones como la de escorar a Milla a la banda derecha, "pues tampoco después al cambiarle de posición se vio una mejoría". "Después de una semana francamente buena de entrenamientos, la verdad es que no esperaba que compitiéramos así. Sabíamos que el Oviedo juega con intensidad y había avisado a mis jugadores, pero no hemos estado en el partido en ningún momento", reiteró una vez más.

Por último, rehusó responder acerca de los refuerzos invernales ya confirmados (Coniglio, Dos Santos, Borja Lasso y Racic), si bien ya alguno podría entrar en la convocatoria para el partido venidero frente al Nástic. "No estoy yo ahora como para responder a eso con el mosqueo que llevo. No sé cómo van a llegar, no los he visto, pero estoy contento porque aumentarán el nivel competitivo y aquí el que no corre vuela. El que no demuestre no puede estar, pero en caliente es difícil decir a quién voy a poner o no la semana que viene", finalizó.