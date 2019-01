Dani y Camille admiten que fuera volvió a verse un Tenerife distinto

Los jugadores del CD Tenerife no son ajenos a la necesidad que tiene su equipo de dar un cambio radical en el modo de afrontar los partidos como visitantes. De hecho, el cuadro insular, junto a Numancia y Córdoba, son los únicos equipos del campeonato que aún no han conseguido un triunfo a domicilio. Ayer, los blanquiazules tenían ante sí la posibilidad de acabar con esa mala racha de resultados lejos del Heliodoro pero de nuevo volvieron a adolecer de falta de carácter y recursos futbolísticos para ganar en el Carlos Tartiere.

Dani Hernández, uno de los más entonados del Tenerife en el choque ante el Oviedo, admitió que su equipo "no hizo el partido deseado". "No hemos sido el Tenerife fuera de casa que necesitamos para ganar. Pensamos en recuperarnos y levantarnos para los próximos partidos, que serán en nuestro estadio .Preparamos bien la semana pero las cosas no salieron. Está en nosotros, tenemos que ofrecer más, dar un paso adelante como en nuestro estadio", agregó el guardameta hispano-venezolano.

Por su parte, Samuel Camille abundó en lo mismo. El zaguero francés del representativo reconoció que él y sus compañeros estaban "decepcionados" tras el duelo. "Veníamos con muchas ganas de conseguir la victoria y acabar bien la primera vuelta, pero el rival ha sido superior. Somos conscientes de que estamos siendo otro Tenerife lejos de la Isla y seguimos trabajando para cambiarlo. Ahora vienen dos partidos seguidos en casa y hay que sacarlos adelante", sentenció el lateral galo.