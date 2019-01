A por un billete con destino a Madrid

Un objetivo claro en la mente de los integrantes del Iberostar Tenerife: lograr el billete para la Copa del Rey que se disputa en Madrid el próximo mes de febrero. Los pupilos de Txus Vidorreta se toman el duelo de este mediodía ante el UCAM Murcia como una final porque quieren sentenciar su presencia en el torneo del KO antes de jugárselo a una carta en el siguiente partido, en casa ante el Montakit Fuenlabrada, y mucho menos depender de otros resultados.

El conjunto lagunero afronta esta decimosexta fecha del campeonato en un buen momento deportivo, después de haber sumado tres triunfos consecutivos, dos en Liga Endesa y el de este martes, ante el Olympic Fribourg (66-72), en la Basketball Champions League. Vidorreta se mostraba este viernes satisfecho con la progresión de sus hombres en determinadas facetas del juego con el paso de las jornadas. De hecho las estadísticas reflejan ya que el Iberostar Tenerife no es el peor reboteador de la competición. Aunque este déficit es engañoso, ya que, tal y como apunta el entrenador de la escuadra isleña, el buen porcentaje en el tiro de sus hombres reduce las posibilidades de capturar rechaces en el aro contrario. Aunque admite que deben mejorar aún en el defensivo.

El cuadro insular quiere aprovechar la excepcional forma de jugadores como Colton Iverson y Javi Beirán. Y está por ver si la gran actuación de Davin White, especialmente acertado en los momentos calientes del choque ante el Unicaja, no queda en flor de un día.

De lo que están absolutamente convencidos los jugadores y técnicos aurinegros es de que la empresa de hoy no va a resultar, ni mucho menos, sencilla. Bien es verdad que la clasificación dice que los murcianos, con solo cinco victorias en su haber, no están mostrándose muy regulares esta temporada. Sin embargo, los precedentes de las visitas canaristas a tierras murcianas no han sido nada productivas para sus intereses. No en vano, solo han ganado en una ocasión en el Palacio de los Deportes en el que jugarán este mediodía.

El Iberostar Tenerife se encontrará a un UCAM Murcia algo cambiado con relación a sus partidos anteriores. Ya no cuenta en el juego interior con Marcos Delía, ahora comprometido con el Divinas Seguros Joventut, y han llegado dos nuevas caras al equipo que dirige Javi Juárez. Se trata de Luka Mitrovic y Dino Radoncic, que podrían contar ya con minutos porque vienen de estar participando con sus anteriores conjuntos. En su rival, aún no está disponible Thad McFadden, que sí podría reaparecer la siguiente jornada en casa ante el Fuenlabrada.