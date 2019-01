El Río Ave se interesa por Chilunda y Giovanni se va a Gibraltar

Movimientos en el capítulo de bajas. El Río Ave portugués se ha interesado por la cesión de Shaaban Idd Chilunda, que no cuenta para José Luis Oltra y saldrá del representativo a préstamo durante la ventana invernal. En caso de que no fructifiquen las gestiones emprendidas con el cuadro luso, se abrirían otras vías. En este sentido, no se descarta el desembarco del tanzano en algún club de Segunda B.

Quien ya ha abandonado la Isla es el canterano Giovanni, vinculado al filial, y que ha optado por la exótica opción del Lincoln de Gibraltar. Ayer mismo se marchó con rumbo a su nuevo destino, en cuya elección ha tenido mucho que ver la presencia en el banquillo del canario Víctor Afonso, ex de la UD Las Palmas. Giovanni nunca llegó a tener la consideración que esperaba por parte de los técnicos blanquiazules, que desestimaron en todos los casos su promoción al equipo profesional. Pero volverá en junio, en cuanto expire el período de cesión.