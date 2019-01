Oltra: "Con Moreno he tenido una sintonía increíble desde el inicio"

José Luis Oltra, técnico del Tenerife, volvió a referirse ayer en términos muy elogiosos al desembarco en el representativo de Víctor Moreno, el nuevo director deportivo, quien está sorprendiendo por el alto ritmo que ha impuesto en la reforma de la plantilla en este mercado de enero. El preparador valenciano no negó que la sintonía entre ambos es buenisima y añadió que caminan "en la misma dirección".

"A mí me firmó Alfonso Serrano y le estoy muy agradecido, pero estas cosas pasan. Por las circunstancias y los resultados, así como por su situación personal se decidió hacer un relevo. Con Víctor Moreno hemos tenido una sintonía increíble desde el principio. Vamos en la misma línea y me tiene informado de todo. Tratamos de ajustar el equipo con alguna incorporación y alguna salida; y estoy contento por los que han venido", adujo el entrenador en una entrevista en la SER.

El jefe del banquillo isleño manifestó una vez más su satisfacción por haber regresado a casa. "Yo estoy encantado de estar aquí. Y deseando esa felicidad que siento, devolverla con resultados. En la primera vuelta lo que hemos hecho no está acorde a lo marcado inicialmente, pero confiamos en que la segunda parte del campeonato sea mucho mejor. Y como nosotros, pues creo que hay otros muchos equipos procurando progresar", fue otro de sus mensajes.

Oltra cree que son mayoría los clubes que consideran un fracaso "no estar entre los seis mejores", de ahí que la competencia sea feroz. Respecto al envite de hoy contra el Real Oviedo, destacó que los suyos aterrizan pletóricos de moral. "Llegamos bien, tras una muy buena semana de entrenamientos. Para nosotros ha sido larga la espera, pues jugamos bien ante el Elche en viernes, pero anímicamente estamos reforzados tras superar a un rival directo y llevamos cuatro partidos sin conocer la derrota", recalcó. "Pero también sabemos dónde estamos en la clasificación y contra quién jugamos", apuntó a renglón seguido.

"El Tartiere es un estadio importante y el Oviedo viene de ganar, con un estado anímico también alto. Es un rival intenso, con las ideas claras y plantea los partidos al límite, pues tiene muchas virtudes y argumentos. No hemos ganado fuera y con ese objetivo hemos viajado", agregó.

Durante la entrevista, el entrenador se refirió a su excelente relación con su homólogo en el cuadro local. "No soy objetivo cuando hablo de Anquela, por quien siento una admiración personal y profesional. El Oviedo ha confiado en él y le ha dado seguridad en los momentos delicados, pero porque se lo ha ganado. En su momento ya se ganó a pulso la renovación. Tiene una gran experiencia en la categoría, es honesto, honrado, trabajador y buena persona. Reúne todos los condicionantes positivos", dijo del veterano míster local.

Por último, habló de la flojera del Tenerife lejos del Rodríguez López. "No hemos vencido aún a domicilio por un cúmulo de circunstancias. Hay veces que no hemos competido bien, pero tampoco ayudan las grandes expectativas que se fijaron al inicio. Tenemos plantilla para más y los rendimientos no han sido buenos, sobre todo fuera de casa. Y a domicilio ha habido de todo: partidos sin fortuna, otros donde no hemos competido... Yo creo que nos falta contundencia en las áreas y que nos falta gol", diagnosticó Oltra ante el duelo de esta noche en Asturias.