Oltra prevé bajas en la plantilla

José Luis Oltra, entrenador del Tenerife, dejó claro ayer con su discurso que contempla bajas en la plantilla y reveló que ha comunicado cuál es su situación a aquellos futbolistas con menos opciones de jugar en el segundo tramo de la temporada. De las pistas que dio en su alocución ante la prensa, se deduce que uno de los hombres prescindibles para el valenciano es Joao Rodriguez. Los otros tres, aquellos que tuvieron sitio en el banquillo contra el Elche pero no sumaron minutos: Héctor Hernández, Shaaban Idd Chilunda y Tayron del Pino.

Antes de hablar de bajas, Oltra se refirió a los fichajes ya cerrados por el nuevo director deportivo. "He estado al tanto de todos los movimientos. Víctor me ha estado informando casi al minuto y estoy contento por las incorporaciones porque aumentan el nivel competitivo de la plantilla", dijo, sin querer profundizar más en las contrataciones de Mauro dos Santos o Fernando Coniglio. "Nos dan alternativas para elegir y nos valdrán para incrementar el rendimiento", fue su respuesta.

Oltra sí habló por largo rato de los futbolistas que se encuentran en la rampa de salida. "No diré quiénes son, pero todos los componentes de la plantilla saben cuál es mi pensamiento [respecto a ellos] y los que saben que pueden tener menos minutos, también. He sido claro, franco y directo con ellos. Porque no me gustaría que en el mes de marzo, si no han participado, vengan y me reprochen: es que no me lo dijiste", comentó. "Si entienden quedarse porque lo creen correcto, nosotros también haremos lo que entendamos correcto con ellos", añadió.

A continuación, Oltra sugirió que Joao podría estar en esa lista de prescindibles, pues comentó que "uno de los que está en esa situación" llegó a jugar frente a Elche. "Ya esa semana algunos de los futbolistas a los que había dicho cuál era su situación, entraron en la convocatoria. Y alguno hasta participó. Al jugador se le paga por entrenar y luego compiten los que yo elijo. Su obligación, aunque estén buscando una salida, es competir al máximo. Por la cuenta que les trae", completó.

En todo caso, el preparador blanquiazul no descartó que estos jugadores que están próximos a salir puedan cambiar su rol y su posición en el proyecto. "El ejemplo más claro es el Madrid de Valdano, que para mí es un referente y un crack. Le dijo a Amavisca y a Zamorano que no contaba con ellos en pretemporada, y luego acabaron siendo decisivos", recordó.

Dicho todo lo cual, Oltra habló también del enero decisivo que espera al representativo. "Yo no quiero fijarme en el calendario y sí en el partido de Oviedo, que es el más inmediato. No hago cuentas, porque te equivocas siempre. Pero venimos de cuatro jornadas sin perder y eso significa que el equipo está en un buen momento. Estamos en el camino. Ahora jugamos fuera y lo que queremos es ganar, pero sin esperar a que nos den un golpe para buscar el triunfo", demandó el valenciano, quien quiere un Tenerife con el comillo afilado desde el principio.

Para el entrenador, el Real Oviedo será un rival que no les pondrá las cosas fáciles. "Es un rival intenso y con un nivel competitivo alto, bien trabajado y con las ideas claras. Además vienen de ganar y están en un momento importante. Lo que quiero es que sigamos en la línea de los últimos partidos, pero que demos un paso al frente para vencer fuera de casa", adujo, después de remarcar el potencial de los carbayones a balón parado.

Antes, se refirió a la baja de Suso, que podría llevarle a cambiar el sistema. "Lo que no modificaremos es el planteamiento", puntualizó. "Tengo alternativas con los 18 que me llevo. Tengo suficientes jugadores para sacar un once competitivo y alternativas en el banquillo. Evidentemente, Suso anda muy bien y es una pena no tenerlo. Peroe siempre pienso es los que tengo y su baja no será una excusa", apuntó. "Llevamos una buena convocatoria para ealegir y para competir. Lo que no va a cambiar es el modelo", reiteró. "En esencia, vamos a intentar ser un equipo que presione, contundente defensivamente y efectivo arriba. Es un partido difícil, pero podemos ganar", avisó.

Por últi mo, desgranó las virtudes del Real Oviedo. "En ocasiones juega directo y en otras no, pero combina bien y tiene desequilibrio con jugadores rápidos. Presionan bien y son intensos, y a balón parado son brutales. En su campo aprietan mucho", avisó. "Tenemos capacidad para salir a ganar y estamos en el camino. Me gustaría que el equipo se asemejara a lo que bueno que hacemos en casa y que tuvieras determinación para ir a la victoria desde el inicio, sin esperar a nada", repitió.