Taylor Mims, refuerzo del Dimurol

Taylor Mims (Montana, 1997) es desde ayer nueva jugadora del Dimurol Libby´s La Laguna. Tras la incorporación de Jaali Winters el pasado martes, el club blanquiazul ha decidido hacerse con los servicios de la opuesta americana y reforzar así su plantilla de cara a la segunda vuelta liguera.

La jugadora de 1,90 metros de estatura, que destaca por su potencial en ataque y bloqueo y puede desempeñar también la función de central, llega a la Isla tras su paso por la Washington State University. Los brillantes números de Taylor la han llevado a ser seleccionada en dos ocasiones para los All-America y aparecer tres veces en el NCAA Tournament, además de ser elegida en su última temporada para los Sweet Sixteen.

Al ser preguntada por su decisión de venir al Dimurol Libby´s La Laguna, Taylor Mims opina que es el sitio perfecto para "crecer como jugadora. Tenerife me parece un lugar estupendo para empezar mi primera experiencia como jugadora profesional". La opuesta americana no conoce la Liga Iberdrola pero afirma que "he escuchado que es muy dura y competitiva. Eso es algo que me encanta, trabajaré para competir al máximo nivel". Asimismo, el principal objetivo de Taylor será "aprender y mejorar como jugadora para aportar al equipo lo máximo posible", puntualiza. El club blanquiazul presentará de forma oficial a sus dos nuevas jugadoras el próximo lunes 14 de enero.