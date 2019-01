Dos Santos: "Soy un central que no da un balón por perdido"

Dos Santos: "Soy un central que no da un balón por perdido"

Mauro Dos Santos, nuevo jugador del CD Tenerife, se definió ayer a sí mismo como "es un central aguerrido, que no da un balón por perdido. Comprometido con el equipo y, sobre todo, buena gente. De carácter fuerte dentro del campo y que no le gusta perder".

El futbolista argentino, en declaraciones a Bota Heliodoro, comentó sobre su incorporación al representativo blanquiazul que "desde el primer momento que el director deportivo me comentó el proyecto, me gustó muchísimo. Cuando se dieron las negociaciones, no dudé ni un momento".

Además, el central argentino valoró el interés del combinado insular al afirmar que "cuando un club muestra mucho interés en un jugador es muy bonito. Voy a un histórico". Con todo, el zaguero advirtió que "no conozco mucho Tenerife, pero voy con muchas ganas e ilusión de disfrutar cuanto antes".

Dos Santos, quien también reconoció que no conoce personalmente a José Luis Oltra, aseveró que "es un míster que aporta mucho por su experiencia e intentaré adaptarme lo antes posible a lo que quiere para el equipo"; y destacó que llega al cuadro isleño con "ganas de ponerme las botas, conocer a mis compañeros y estar cuanto antes a disposición del míster".

El argentino también tuvo palabras para la afición: "Al tinerfeñismo le digo que juntos se puede llegar muy lejos. El apoyo de la afición es lo primordial". En ese sentido se comprometió a "intentar dar todo por mi parte, demostrar lo que soy y corresponder al interés del CD Tenerife por llevarme. Voy con ganas e ilusión, a por todas".

El futbolista aseguró que "un jugador cuanto más juega, más experiencia adquiere. La Segunda es muy complicada. Puede ganar cualquiera. Empezarán a salir las cosas. El compromiso debe ser de todos", dijo, para añadir que "esto es largo. Lo bonito es esta igualdad de la liga, es una de las mejores. Me gusta ver Segunda siempre. Tengo amigos como Naranjo o Nano, siempre nos escribimos. La clasificación es la que es, se puede salir de ahí. Hay un buen equipo".