El Oviedo quiere mirar ya hacia el play-off

La teoría, la que se repite de puertas hacia afuera, es la de no mirar a la tabla. Que solo sirva de referencia, pero conviene no obsesionarse con ella. Sin embargo, parece inevitable escudriñarla cada semana, ver por dónde van los tiros en Segunda y comprobar a qué puede aspirar el Oviedo. El análisis de la clasificación, si se basa el juicio solo en números, se divide esta temporada en dos frentes: la ventaja con los puestos de descenso y la distancia con el play-off. La doble visión es un síntoma inequívoco de la temporada irregular que están completando los de Anquela. La victoria en Soria permite al equipo estirar el cuello y afrontar el futuro inmediato con las mejores perspectivas. Con el descenso y la promoción a idéntica distancia, 7 puntos, el resultado del choque ante el Tenerife puede marcar la tendencia del equipo en una competición que no admite dudas.

De puertas hacia dentro el discurso es diferente. El objetivo del Oviedo es, como mínimo, el play-off. De eso no hay dudas. Incluso Arturo Elías y Saúl Berjón fijaron públicamente el ascenso como meta. Los azules, en cualquier caso, tienen como referencia el sexto puesto. En la presente campaña, el equipo de Anquela, solo ha logrado descansar en puestos de play-off un par de semanas en septiembre, en las jornadas 2.ª y 3.ª. Fue el reflejo de un inicio prometedor, con empate con el Extremadura (1-1), victoria en Córdoba (2-4) e igualada en Cádiz (1-1), El tercer puesto en la segunda jornada y el quinto en la tercera fue el mayor coqueteo con los seis primeros en una temporada marcada por la irregularidad.

La primera vuelta que está a punto de cerrarse, lo hará este fin de semana, ha mostrado a un Oviedo anclado a la zona tibia, sin descolgarse del todo de los puestos punteros aunque a media distancia. Y sin acercarse de forma peligrosa a la zona de peligro. El momento de mayor distancia con el sexto se produjo tras el empate ante el Málaga en el último choque del año, cuando los azules se situaron 12.º, a 8 puntos del play-off. La renta más escasa con el 19.º, primer equipo que desciende, fue, al margen del primer mes cuando las distancias se acortan, en la 13.ª fecha, tras perder 4-0 en Coruña. El Reus, en descenso, se colocaba entonces a tres puntos.

Enero llega con exigencias, tres de los cuatro choques en el primer mes del año se disputan lejos del Tartiere, pero los hombres de Anquela lo ven como una oportunidad. La competición siempre ofrece ocasiones a los equipos que se mantienen vivos. Con el play-off a siete puntos de distancia, a los azules les sigue faltando una zancada hacia adelante para convertirse en un serio candidato al ascenso. De ahí que el encuentro del sábado cobre especial importancia, la que puede dar una segunda victoria consecutiva en esta situación.