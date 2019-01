Dani Hernández quiere dejar de encajar fuera

Dani Hernández está convencido de que el partido de Oviedo se presenta como una oportunidad inmejorable para que el CD Tenerife gane por fin un encuentro a domicilio esta temporada. Y mucho contribuiría en ello que el conjunto chicharrero no encajara un tanto en el Carlos Tartiere este sábado. "Sería importante dejar por primera vez la portería a cero en una visita. Lo que queremos es ganar pero si es sin recibir un tanto mucho mejor", comentó el meta blanquiazul este martes tras el entrenamiento. Dani asume que deben "tratar de ser un equipo sólido en los 90 minutos, algo que ha costado durante todo el año, y a partir de ahí habrá más opciones de llevarse los triunfos". "Evidentemente, tenemos que dar un paso al frente en todos los sentidos y este próximo partido es una buena oportunidad con un ambiente en un campo tan bonito", agregó.

A juicio del cancerbero hispano-venezolano, el Tenerife "cada día trata de defender más lejos de su portería, hacer una presión más alta, para que las cosas que tengan que pasar sucedan lejos de su área". "No hemos alcanzado el nivel que queremos pero si seguimos con esta línea de humildad y trabajo, pronto llegaremos, y esperemos que con buenos resultados", añade.

También manifiesta Dani que "el equipo cada vez se identifica más con las ideas del míster", del que dice que "tiene que estar encima de los jugadores para que no haya relajación", al tiempo que admite que él y el resto de futbolistas más veteranos deben ayudarle en ese sentido. El meta tinerfeñista asegura que su equipo "está trabajando con seriedad, lo cual se pudo comprobar en el resultado del último partido", en el que, a su modo de entender, el Tenerife hizo un encuentro "muy completo" en el que fue "claro dominador todo el tiempo. Lo que, en su opinión, "eso te da ese puntito más de confianza" cara al choque de Oviedo. Si bien advierte de que no por ello han de salir confiados y sí "sabiendo que no se va a un campo fácil" y que se enfrentan "a un rival que seguramente tendrá la moral por las nubes tras su triunfo de este lunes".