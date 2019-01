"Esta victoria es necesaria, justa, merecida y diría que hasta corta"

Absoluta satisfacción. José Luis Oltra, entrenador del Tenerife, se mostraba anoche muy feliz por haber sumado la primera victoria del año nuevo y haber cerrado así una larga sequía de partidos sin triunfos. "Llevábamos mucho tiempo intentando ganar y sabíamos que la victoria era importante por el momento en el que nos encontramos, también porque el partido era contra un rival directo. Anímica y clasificatoriamente, es un impulso, y agradezco a la afición su empuje, especialmente en el tramo final de la segunda mitad", dijo.

Oltra quiso felicitar a los futbolistas por el esfuerzo. "Es una victoria merecida, buscada y diría que también corta", resumió el jefe del banquillo blanquiazul. "El rival había puntuado en cinco salidas de las que había tenido y estaba en racha", destacó, así que dio un valor mayor al botín de los tres puntos.

"Yo creo que el equipo ha salido bien. En la primera mitad estábamos bien, y es una lástima el penalti. No habíamos estado lúcidos ni claros en la llegada, pero nos habíamos adelantado en una transición muy bien culminada y habíamos dado la sensación de que les podíamos pillar otra vez", relató. "En la segunda mitad hemos dado un paso adelante y desde el principio hemos tenido opciones. Es una lástima que no entrasen dos acciones que acaban en palo, aparte de otras oportunidades muy, muy claras", enumeró el valenciano. "Hay un componente de fortuna que forma parte del juego y que no hemos tenido de lado, pero aún así ganamos", dijo también.

Oltra ensalzó la eficacia de los suyos a balón parado para transformar el 2-1. "Por primera vez en mucho tiempo hemos ido por delante en el marcador y aparte hemos sacado tajada de una acción ensayada, donde el mérito evidentemente es de los futbolistas", declaró. También justificó las decisiones que tomó después, siempre con el objetivo de sumar la victoria. "Estoy muy orgulloso de los jugadores porque han leído muy bien el partido", remarcó.

A juicio de Oltra, este triunfo debe dar aire al representativo. "Es algo más que tres puntos. Tampoco quiero lanzar las campanas al vuelo, porque no hay ninguna razón para ello. Un partido no puede cambiarte el análisis de toda una temporada, pero verás mañana la clasificación y... espero que esto nos dé confianza", sugirió. "No quiero sacar pecho, pero nuestra intención es ir a Oviedo con la idea de ganar y seguir creciendo".

En clave optimista

Oltra destacó que el equipo "no fue tan contemplativo como otras veces". También mostró cierta extrañeza por el planteamiento del Elche, con tres centrales. "Pero le he dicho a los jugadores cómo tenían que apretar y lo han entendido a la perfección", completó.

Sobre el penalti cometido por Alberto, reconoció que el técnico preguntó al majorero por la acción. "Muy claro ha tenido que ser para que el árbitro lo pitara", replicó a este respecto. Y sobre el mercado de invierno, no hubo preguntas pero la previsión es que haya movimientos pronto. La cesión de Coniglio está al caer.