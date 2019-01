El regreso de Nino... y mucho más

El fútbol vuelve hoy al Heliodoro, que estrena nuevo año con la voluntad de que 2019 suponga un punto y aparte a la particular travesía de los horrores que el Tenerife inició cuando se dejó el ascenso en el fatídico playoff contra el Getafe. Desde entonces casi todo han sido calamidades para un equipo que afronta la reanudación de la competición (contra el Elche, a las 20:00 horas) con la amenaza del descenso en los talones y la intención de cortar una larga sequía de victorias que se remonta a cuatro partidos atrás.

En condiciones normales, el gran protagonista de la contienda sería Nino. Uno de los mayores iconos de la historia del tinerfeñismo y su gran goleador contemporáneo, también uno de los grandes artífices de la gran obra como blanquiazul de José Luis Oltra -ahora otra vez en el banquillo local del Heliodoro- al cabo de aquella campaña tan brillante con final en Montilivi, donde el club firmó su última gran proeza.

El retorno del almeriense es todo un acontecimiento. Hace años de su último partido en la Isla, así que la noticia de su retorno no deja indiferente a nadie. Es seguro que se le tributará la gran ovación de la noche, pero también que luego se aparcarán las amistades por el valor de los puntos. Hoy por hoy, el Elche es un rival directo en la pugna por la permanencia y una pieza presuntamente asequible en las cuentas del Tenerife para ponerse a salvo. En este sentido el mes de enero será fundamental y conviene comenzarlo con un triunfo revitalizante. Ahora bien, casi todo han sido contratiempos en las últimas horas.

El conjunto de Oltra aún no ha recibido el estímulo de nuevos refuerzos pero sí la confirmación de un par de bajas (Bryan Acosta y Aveldaño), que merman el plantel y reducen las opciones para el entrenador, quien aún tiene a Luis Milla renqueante, lo cual es un problema de marca mayor. El Heliodoro no se llenará -sí lo hará mañana con la visita de los Reyes Magos- y justamente lo que busca el Tenerife es que no le dejen carbón. Más bien al contrario, que el comienzo del 2019 demuestre que atrás quedaron los vicios del pasado y que hoy comienza una etapa nueva.

Para saldar el partido con triunfo, urge no empezar con un revés tempranero -como contra el Granada o Las Palmas- y no fiarlo todo a la heroica, aliada del Tenerife durante toda esta temporada en la que ha salvado tantos puntos al final, que aún vive gracias a ellos. Oltra avisa: solo vale la victoria. Y para conseguirla, necesita un partido completo. De cabo a rabo.