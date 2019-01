Israel Martín: "La Copa es uno de nuestros mayores premios"

La semana pasada, la cantera del Dimurol Libby's La Laguna brilló con luz propia en la Copa de España, celebrada en Guadalajara, y en la que participaron equipos de categoría infantil y alevín de todo el territorio español. En el caso de la cantera blanquiazul, fueron cuatro los equipos que se armaron para la emocionante expedición que suponía la Copa de España 2018.

Israel Martín, director técnico de la cantera blanquiazul, afirma que "la actuación de los equipos ha sido muy positiva, en relación con los últimos años que hemos ido de la Copa de España. Traerse una tercera posición y un oro no es algo que podamos brindar todos los días". Además, añade que "el trabajo, la constancia y el esfuerzo que llevamos realizando estos últimos años, nos están trayendo algunos de los mejores momentos del club en la cantera".

Y es que no podía haber terminado mejor para el infantil masculino Sanaya Tenerife Haris, el cual se proclamó campeón de España tras ganar todos los encuentros. Israel Martín, su entrenador, apunta que "los chicos están todavía en un estado de shock". También señala que "el objetivo no era ganar la Copa. Nuestro objetivo era competir al mayor nivel posible, pero los jugadores lo superaron con creces". Y no deja de mencionar que "sin duda, nuestra competitividad nos ha llevado a lo más alto y estamos disfrutándolo juntos".

Todo un logro para los jóvenes de la cantera del Dimurol Libby's La Laguna, que finalizaron el año por todo lo alto. "La Copa de España es uno de los mayores premios que ha ganado la cantera blanquiazul, y en el que más lejos se ha llegado, no solo en el club, sino en las Islas Canarias en general", resalta Israel Martín.

Por su parte, las infantiles del Isayca Haris se alzaron con un meritorio tercer puesto, mientras que el infantil femenino Mash Adimfex Haris terminó en sexto lugar de la clasificación. Finalmente, en la categoría alevín, el Kids and Nits Haris cerró su admirable participación en la Copa de España en el puesto 25.