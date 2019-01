Lorenzo: "Lo que más me impresionó de Repsol Honda fue su capacidad de reacción"

El piloto español Jorge Lorenzo ha reconocido que le ha sorprendido la "capacidad de reacción" de su nuevo equipo, el Repsol Honda, para adaptarle la moto, y ha explicado que "el optimismo que se respira" alrededor de él "es muy grande" gracias a que, junto a Marc Márquez, ha juntado "mucho talento y mucha velocidad" en "el equipo más laureado de la historia".

"Una de las cosas que más me impresionó fue esa capacidad de reacción del equipo de darte lo que pides. Honda tomó nota de todas mis indicaciones y en pocos días lo tuvieron todo preparado y tuvimos un depósito casi al cien por cien a mi gusto", declaró en una entrevista a los medios oficiales de Repsol Honda.

Así, la presentación del equipo el 23 de enero en Madrid será "muy especial" para él. "Está generando mucha expectación; son 12 títulos mundiales, muchas victorias juntas en el mismo equipo, y sobre todo mucho talento y mucha velocidad en el equipo más laureado de la historia. El optimismo que se respira actualmente es muy grande y creo que lo vamos a pasar bien ese día", apuntó.

"No puedes engañar, tu rostro lo dice todo. Es todo muy emocionante, muy nuevo, y lo disfrutas mucho. Encima, si las sensaciones son buenas, se te nota más en tu expresión", añadió en sus primeras declaraciones enfundado con los colores del equipo. "El color en sí ya me gusta. Mis colores de siempre han sido blanco, rojo y negro, y ahora se añade el naranja. Representan éxito, muchísimas victorias, muchísimos campeonatos en estos últimos 25 años. Estoy muy orgulloso de pertenecer a esta familia y de poder aportar mi granito de arena para que todavía sea más potente el equipo", subrayó.

Además, el balear reiteró su orgullo de pertenecer al "equipo más laureado de la historia, el que tiene más victorias y campeonatos". "Quizás sea, por compararlo con un equipo de fútbol mundial, como un Barça o un Madrid. No hay equipo con más títulos ni más importancia a nivel mundial", expresó.

"25 años son muchos de patrocinio y justamente en el año 1995, cuando empezasteis a patrocinar al equipo, empecé yo a ver las carreras de motos por televisión. Me acuerdo mucho de las luchas Biaggi-Harada en 250 c.c., Biaggi era mi ídolo, pero también me acuerdo mucho de esas luchas en 500 entre Crivillé y Doohan. Cuando Rossi fichó por el Honda Repsol, cuando Nicky Hayden ganó en 2006 el Mundial... Ahora tendré ese honor y ese placer de poder pertenecer a él", continuó.

Por otra parte, valoró el cambio de la moto Ducati a la Honda. "Venía de una moto completamente diferente, muy grande, muy alta, y la Honda, en cuanto a dimensiones, me venía mejor. Es más compacta, más pequeña, más baja, y me sentía un poco más seguro a la hora de entrar en las curvas, más cerca del suelo, y eso me da más confianza. La primera impresión fue positiva, hay mucho potencial en la moto", analizó.

Por último, Lorenzo habló de su futura rivalidad en el equipo con Marc Márquez, vigente campeón del mundo de MotoGP. "Todos los pilotos tenemos nuestros puntos fuertes y débiles, Marc también los tiene, y yo intentaré aprender de sus puntos fuertes como él supongo que también intentará aprender de los míos. Así, de esta forma, nos empujaremos el uno al otro; yo querré batirle, él querrá batirme, y eso siempre hace crecer el nivel del equipo y aportar cosas técnicas a la moto", concluyó.