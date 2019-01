Propósito de enmienda para 2019

Alberto Jiménez fue la voz de la plantilla del CD Tenerife el primer día de 2019. El jugador majorero compareció ante los medios de comunicación con el propósito de transmitir que sus compañeros y él se han conjurado para revertir la situación de su equipo, amenazado por los puestos de descenso en la actualidad.

El polivalente futbolista blanquiazul ha pedido al nuevo año "tener una segunda vuelta mucho mejor que la primera" y que solo "vengan cosas buenas" a partir de ahora. Alberto reconoció que el puesto que ocupa el Tenerife en estos momentos es reflejo de que "no se han hecho bien las cosas". "No sé en qué se ha fallado si ha sido por falta de actitud, de querer, pero tenemos que ir todos en la misma dirección y poner el máximo de nuestra parte", agregó. Le invita a ser optimista el hecho de que "el Tenerife ha demostrado cada año que cuando quiere salir hacia arriba lo consigue, a ver si esta vez también ocurre eso", indicó. Insistió en que "el equipo está con ganas y con las pilas recargadas, después de estar con nuestros familiares en estas fechas, para hacer una gran año".

Si bien en el plano colectivo no está ni mucho menos satisfecho con el rendimiento que han ofrecido hasta la fecha, al menos se siente útil porque está contando con la confianza de su entrenador. "Es lo que quiere todo jugador, entrenar, competir y estar en el once", admitió, antes de decir que va "con ganas a por el 2019". Y quiere comenzar ya este viernes, en el duelo ante el Elche, al que tiene la percepción de que "no se le está dando la importancia que reviste". "Hay que aprovechar estos partidos que tenemos ahora, en casa estamos mucho mejor que otros años y vamos a intentar sacarlos adelante, y también el de fuera, donde hay que ir mejorando", comentó. Por último, reveló que en el vestuario no se habla de las posibles incorporaciones en el mercado invernal, aunque sí confesó que "siempre da pena cuando algún compañero se va".