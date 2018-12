El sufrir marca el camino de la Copa

Hasta prácticamente el último segundo no pudo firmar ayer el Iberostar Tenerife su octavo triunfo del curso. Una victoria que previamente parecía factible a tenor de lo capitidisminuido que llegaba el Manresa a la Isla, y hasta encaminada durante varios tramos del choque gracias al dominio en el marcador en todo momento de los isleños (desde el 0-2), que varias veces llegaron a tener nueve tantos de renta. Sin embargo, los de Vidorreta estuvieron cada vez más incómodos sobre la cancha (más aún con la zona 3-2 de su rival) y no solo se vieron incapaces de sentenciar la contienda, sino que poco a poco se les fue encogiendo la mano hasta el punto de ver como los manresanos tuvieron varias ocasiones para llevarse la contienda. Dos libres errados por Tomás y la buena labor bajo aros de Iverson definieron finalmente a favor de los laguneros, que con este sufrido resultado positivo doblegan a un rival directo y consolidan sus opciones de luchar por jugar la Copa del Rey por tercera vez consecutiva.

Pese a la primera canasta relativamente sencilla de Toolson en penetración, el Iberostar supo atar en corto al que debía ser el principal referente ofensivo del Manresa. Con San Miguel rescatando sus labores de secante (1/2 para el escolta en todo el primer cuarto), el cuadro lagunero pudo jugar con cierta fluidez en ataque. Bien gracias a buenas circulaciones (triple de San Miguel), bien por la presencia de Iverson en el rebote ofensivo, pero sobre todo por la lectura de juego de Beirán, que sacó tajada del 2x2 o amasó el balón yéndose al poste hasta dar con un compañero liberado. Así, el madrileño ya estaba en cinco asistencias en poco más de seis minutos (16-9 y 19-12).

El Manresa se agarró al duelo por un lado gracias a un buen par de defensas por anticipación que le permitieron correr, y especialmente a la gran mano de Dragovic, autor de tres triples sin fallo en el acto inicial (23-20). Los isleños siempre llevaron la delantera en el electrónico, pero no dieron la sensación de estar del todo cómodos. Ni siquiera con la segunda unidad en pista, por mucho que ayer los reservar aurinegros, sobre el papel fueran muy superiores a los de los catalanes. Niang produjo un par de veces, pero en el otro aro le replicó Sima (23-21).

Ya en el segundo cuarto el Iberostar apretó un punto en defensa y llevó a que su rival atacara con notoria dificultad. Buenos momentos atrás traducidos delante para que los laguneros alcanzaran su máxima renta (32-23 y 34-25 con notables momentos de Richotti). Pero como en los minutos anteriores el Manresa no hincó la rodilla, apretó los dientes atrás (evitando en la medida de la posible las inversiones de balón de los aurinegros), volvió a correr cada vez que pudo y se encomendó a Toolso, que aprovechó los cambios de asignación para lograr siete puntos en este parcial (40-38). Solo un triple de Richotti, 10 puntos al descanso, hizo posible que la renta canarista fuera de cinco puntos en el intermedio (43-38). Solo con el 0-2 inicial habían ido a remolque los de Vidorreta, pero los 20 primeros minutos dejaban la sensación de que pese a unas más que aceptables prestaciones ofensivas (17/31 en tiros de campo, seis rebotes más que su rival y 13 asistencias), su labor de desgaste atrás (solo siete faltas cometidas en 20 minutos), ante la limitada rotación de los catalanes, era insuficiente.

No varió en exceso la dinámica a la vuelta de vestuarios con un intercambio inicial de canastas muy sencillas (47-44 con Lalanne haciendo daño desde cinco metros) que el Iberostar trató de romper con un triple de Brussino y una canasta de Abromaitis tras rebote ofensivo (52-44). Todo mientras era ahora Richotti el que trataba de atar en corto a Toolson. Pese a que Iverson se hizo grande debajo de los dos aros y que Beirán extendió su capacidad asistente de la primera parte al rebote y la anotación (57-49), los laguneros no terminaban de romper el partido. En parte porque empezaron a estar desacertados en el tiro de tres (estuvieron con un 1/8 bien avanzado el cuarto), y también porque el rebote de su propio aro, que parecía ser una parcela totalmente controlada (27 a 14 llegó a ser el total), se convirtió en una fuente de producción para los de Peñarroya, que volvieron a amargar con la remontada gracias a un triple de Toolson (57-55). Como en el epílogo del segundo cuarto un triple, esta vez de Bassas dio algo de aire a los laguneros, que no terminaban de estar cómodos (60-55).

Haciendo siempre la goma, el Manresa acogotaba cada vez más a los isleños, aún más ahogados con la zona 3-2 planteada por Peñarroya y que llevó a los locales a varios tiros precipitados. Otra vez (ahora con tres libres de Toolson) el conjunto del Bages hacía que el Iberostar sintiera su aliento en el cogote (62-60). Salió al rescate Richotti con cinco puntos seguidos, ayudado por una técnica a Toolson y por un 2x2 perfectamente ejecutado entre Richotti e Iverson (70-62). Pero ni con su enésimo miniarreón se marchaba el cuadro aurinegro, que de nuevo vio a su rival como si de una sombra se tratara (71-69 tras triple de Toolson).

Los aurinegros no daban con la tecla para desactivar la zona manresana, ante la que el palmeo de Abromaitis y los dos libres de Iverson no bastaron para dejar atrás a los catalanes, que con cuatro libres y una canasta de Lalanne llegaron a igualar a 75. Colapso casi total de los aurinegros, que incuso vieron como Toolson erraba un tiro para terminar de invertir el signo del electrónico. En la siguiente acción Iverson finalizó el 2x2 de Richotti, y el propio pívot taponó luego el palmeo de Dragovic. Con 30 segundos por delante los isleños parecían tener ya el triunfo en el bolsillo.