"Fui a descubrir Marruecos y encontré un pueblo agradecido"

Nazer Ghuneim es conocido en Canarias por ser uno de los mejores copilotos que ha dado el Archipiélago. Sin embargo, pocos conocen su faceta de aventurero, que lo ha llevado a escalar las cimas más elevadas de sudamérica y, en esta ocasión, atravesar una parte de Marruecos en bicicleta para llevar ayuda solidaria.

¿Qué se trae de la Bike Maroc Solidaria 2018?

Fui a descubrir Marruecos con un objetivo solidario. No sabía lo que me iba a encontrar. Y al final descubrí un pueblo apegado a las ganas de vivir, un pueblo que con muy poco es feliz y te lo ofrece, un pueblo amable con el visitante y pícaro muchas veces, un pueblo rico en costumbres, un pueblo que me trajo muchísimos recuerdos de mi infancia en Palestina, un pueblo agradecido que en ocasiones me emocionó. Me traje un buen puñado de amigos y amigas, mis compañeros de fatigas que se implicaron en gestos solidarios. En este sentido, suscribo las palabras de uno de ellos, que decía que 'demasiadas veces se nos llena la boca con la palabra solidaridad repetida hasta el hastío'. Que sí, que llevamos bastante ayuda solidaria y que su entrega a los más necesitados nos llenaba el alma y nos hacía felices, pero la verdadera lección que nos trajimos es que se puede vivir y ser feliz con muy poco.

El contraste con Europa es incuestionable.

En nuestra sociedad occidental vivimos apegados a nuestros bienes materiales irrenunciables, mientras que en las aldeas bereberes del Atlas o en una solitaria jaima en el desierto de Hamada, donde la miseria es manifiesta, la sonrisa al vernos llegar es absoluta y radiante y la mirada es pura. Eso te llena. Recibimos una lección vital. Realmente ellos son los solidarios con nosotros, dándonos una lección de vida, enseñando a quien quiera aprender lo que realmente importa. Salir de nuestras cuatro paredes, escapar de la monotonía, viajar... Todo eso abre la mente y ensancha el corazón. Y lo vivido en Marruecos nos enseño a tener una nueva percepción del concepto solidaridad y cooperación. Y no podemos olvidar y reconocer a los colaboradores y patrocinadores que se implican en estas iniciativas que, aunque aventureras, tienen un marcado fin solidario y humano. Por ello es preceptivo resaltar el agradecimiento a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y al IES Virgen de La Candelaria Proyecto Dinamiza, Virus Bike Tenerife, Maratón de Tenerife, Dado Eventos, Litografia Trujillo, Cial. Casanova, Century21 Urbecan y al Club Deportivo 7 Raid, sin cuya logística hubiera sido imposible lograr los objetivos propuestos.