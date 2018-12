Beirán: "En casa no podemos fallar"

Escuece en el vestuario del Iberostar Tenerife el traspié sufrido el domingo en Badalona. Por sensaciones, por lo que supone haber caído contra un rival directo en la lucha por la Copa del Rey, y además por haber sucumbido por una diferencia tan abultada. Así al menos lo expresa Javi Beirán, que ha calificado de "dura" la derrota en el Olimpic contra el Joventut, al tiempo que ha asegurado que, a tenor de "lo igualada que anda la clasificación", será "muy importante" ganar en casa el sábado ante el Baxi Manresa, reto para el que considera que será "clave" el apoyo desde la grada. "Sentimos muy cerca el respaldo de la gente cuando la cancha está a tope", aseguró el dorsal 34 del cuadro isleño en declaraciones a la web del club lagunero.

"Creo que ha sido una derrota dura", admitió. "No tuvimos buenos porcentajes en todo el partido, sobre todo en la primera mitad en la que no anotamos ni de dos ni de tres", dijo igualmente Beirán. "Aún así", añadió, "en la segunda parte lo intentamos con varios arreones, estuvimos a diez puntos al acabar el tercer cuarto pero Dakota [Mathias] metió otro triple en los últimos segundos del cuarto". "Ellos", agregó el madrileño, "estuvieron acertados en los últimos segundos de las posesiones y jugaron un mejor partido. No estuvimos bien en la primera parte, consiguieron una ventaja que fue suficiente para mantenerla, e incluso, incrementarla durante el partido, y no fuimos capaces de dar la vuelta", explicó.

Beirán se refirió también a la igualdad que hay en la clasificación una vez disputadas 13 jornadas y a cuatro del cierre de la primera vuelta. "Está todo muy apretado", dijo. "Esta vez perdimos una gran diferencia de puntos que es importante para el average en caso de empate; así que cada vez quedan menos partidos, son muy importantes todos los encuentros y especialmente los que juguemos en casa, donde no podemos fallar". "Estamos al límite de jugar la Copa del Rey y tenemos que ganar para poder seguir sumando, porque los equipos que vienen por detrás cada vez aprietan más", declaró en relación al actual séptimo puesto de los canaristas. "Queremos estar en la Copa y para eso tenemos que ganar el sábado al Manresa, que ahora mismo es un rival totalmente directo", afirmó sobre el cuadro catalán, que ahora aventaja a lo de Vidorreta en un triunfo.

Beirán insistió en el papel fundamental que jugará la afición aurinegra. "Creo que en los últimos partidos en casa hemos disfrutado. Les pedimos un esfuerzo extra más, quedan dos partidos en casa antes de cerrar la primera vuelta, sé que son fechas especiales, pero sería ideal que intentaran convencer a los amigos, a la familia y que vengan a animarnos, ya que para nosotros es muy importante", explicó. "Sentimos muy cerca el apoyo cuando están en la grada, cuando el campo está a tope y eso es lo que necesitamos para empezar el partido de Manresa bien y ganar, que nos hace mucha falta", sentenció. Tras disponer de dos días y medio libres (salvo Davin White, que se ha ejercitado en solitario), los pupilos de Txus Vidorreta regresan esta tarde a los entrenamientos.