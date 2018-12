José Luis Oltra no cuenta con un regreso inminente de Aitor Sanz

El regreso a la competición de Aitor Sanz no es inminente. De hecho, el cuadro técnico del Tenerife no le espera para los primeros partidos de 2019. La idea es "ir con calma" y el objetivo, que el madrileño vuelva a su mejor nivel. "Lo importante es que regrese bien, no que regrese pronto", ha manifestado su representante, Iñaki Espizua.

Sanz lleva varios meses en el dique seco, así que después de su gradual reincorporación a los entrenamientos, habrá que buscar su mejor tono físico y solo entonces volverá a las convocatorias de Oltra, quien habla del centrocampista como el mejor refuerzo posible para el mercado de invierno.

La indisponibilidad de Aitor es uno de los motivos que desaconseja la venta de Bryan Acosta, pretendido por el Dallas, que ya ha presentado formalmente una oferta al Tenerife para su traspaso.

Junto a Aitor, en el parte médico blanquiazul figuran Luis Pérez, que ha faltado a los últimos partidos del representativo por una lesión muscular; y Alexander Mesa, Nano, que debió ser sustituido en el transcurso del Tenerife-Granada del pasado viernes.