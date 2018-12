El debut de Chilunda en casa no varía los planes del club con él

Shaaban Idd Chilunda fue uno de los grandes protagonistas del último partido del año en el Rodríguez López. El jugador tanzano fue ovacionado por el graderío y completó unos buenos minutos, en los que destacó por su actitud y su afán por agradar. Pero la opinón del club no ha cambiado respecto a la exótica apuesta con la que sorprendía Alfonso Serrano durante la pasada ventana veraniega. Lo más probable es que Chilunda salga del representativo en los próximos días. De hecho, ya se ha activado la operación para su salida.

Oltra reconocía el viernes que le cuesta comunicarse con el tanzano. "Le he apuntado cuatro cosas y alguna otra le he indicado por señas, pero tiene la barrera idiomática", reiteró. Chilunda no cuenta para 2019.