La española Sara García será una de las dos mujeres, junto con la rusa Anastasya Nifontova, que participarán en la próxima edición del Rally Dakar en la categoría 'Original by Motul', la más dura del raid, ya que los pilotos no pueden recibir ningún tipo de ayuda externa durante el mismo. En esta categoría, denominada anteriormente 'Malle Moto', no participaban mujeres hasta esta edición.