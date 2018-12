José Luis Oltra: "Creo firmemente en este equipo"

El entrenador del Tenerife, José Luis Oltra, aseveró ayer en su comparecencia previa al partido de esta tarde que cree "firmemente" en su equipo, se mostró convencido de que va a "mejorar" y señaló que puede ganar en el Heliodoro Rodríguez López al Granada, actual primer clasificado de la Liga 123.

"Viene el líder, con tres victorias seguidas y será complicado, pero queremos darle una alegría a la afición para que al menos se vaya un poco más tranquila", destacó.

En este sentido, el preparador blanquiazul comentó que "soy muy positivo. Creo firmemente en este equipo y vamos a mejorar. Podemos ganarle al Granada y más en el Heliodoro, dondecompetimos contra cualquiera".

El entrenador se congratuló de poder contar con Nano -tras el susto protagonizado en el derbi- para esta confrontación: "Sacaremos un once muy competitivo y todos tienen mi plena confianza. El equipo va a ir a más. Veo mejorando a Nano, mentalmente y físicamente; está más fino".

También tuvo palabras para referirse a la ausencia de Málbasic, que cumple sanción en esta jornada, sobre el que indicó: "Todas las bajas te trastocan. Màlbasic estaba en un buen momento, aunque no ha estado al cien por cien en sus últimos partidos, pero estaba contento con él", si bien dejó claro que "no voy a lamentar su ausencia porque tenemos otros futbolistas en la plantilla".

Oltra, que dirigió el año pasado al combinado andaluz, manifestó que el conjunto granadino tiene "una base similar a la del curso pasado y ha acertado con las incorporaciones", y que ahora "tiene menos presión y urgencias".

"Cuenta con futbolistas en buena dinámica. Juegan con más confianza y son líderes por méritos propios", resaltó.

Oltra, además, alabó la labor de su homólogo en el banquillo andaluz, Diego Martínez asegurando que "ha hecho un trabajo maravilloso en el Granada, que es muy reconocible. Ha cambiado la expectativa sobre el equipo. Les deseo lo mejor, pero después del partido".

Oltra aseguró que el conjunto chicharrero tiene que ser "fiel" a su modelo de juego y "tratar de tener el balón y buscar al Granada, y más en casa", para añadir que "igual lo queremos y no podemos tenerlo, pero hay que saber leer el partido y lo que procede en cada momento", agregó.

El técnico recordó que su equipo hace "muchos errores no forzados en pases sencillos", por lo que advirtió de que lo pasará "mal" si comete "muchas pérdidas", puesto que el Granada "tiene muchos recursos y registros, con jugadores con mucha movilidad y desequilibrio".

"Tenemos autocrítica. El equipo no estuvo en su mejor versión, no entendimos muchas cosas del partido y fuimos superados, pero no siento tanta superioridad del rival. Salimos reforzados del derbi", señaló sobre el encuentro de máxima rivalidad regional del pasado domingo ante Las Palmas".