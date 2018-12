Nano, sin resentimiento

El delantero del CD Tenerife Nano Mesa compareció ayer en sala de prensa para ofrecer una valoración en relación al encuentro que el combinado blanquiazul disputa el próximo viernes, a partir de las 18:00 horas, en el Heliodoro Rodríguez López ante el Granada CF, así como sobre el percance físico que sufrió en el derbi ante la UD Las Palmas del pasado domingo y que obligó a su retirada del terreno de juego en la segunda parte, tras ser atendido por los servicios de asistencia médica en el campo. Aprovechando su comparecencia, el canterano quiso agradecer la visita del jugador del combinado grancanario Timor después del golpe sufrido: "Son choques que pueden pasar durante el partido y no hay que darle vueltas; fue el primero que se preocupó, y la mayoría de los jugadores de la UD Las Palmas se acercó".

El delantero destacó que el centrocampista de la UD "fue el primero en preocuparse y disculparse" por su acción durante el derbi del pasado fin de semana, que provocó que el blanquiazul tuviese que marcharse en camilla, ya que "no lo hizo con mala intención" y "a esas velocidades pueden pasar muchas cosas". El atacante señaló que "son choques del partido" a los que "no hay que darle mucho chance", puesto que "ya pasó y estoy bien". Además, Nano detalló al respecto que, después de la acción, no veía por el ojo derecho y no podía levantarse porque "estaba mareado y con ganas de vomitar".

El delantero insistió en que ya está recuperado y a disposición del técnico José Luis Oltra para jugar el próximo viernes ante los granadinos, en el que será el último partido del año del CD Tenerife. Nano comentó que se enfrentarán a "un gran equipo, que va líder, pero tenemos que ganar", puesto que están "concienciados de que cada semana debemos sumar victorias, que es lo que nos hace falta". El delantero recalcó que "el equipo se lo deja todo, aunque no están saliendo las cosas", mientras que relató que ante los equipos que están en la zona alta los blanquiazules salen "con más ganas o motivación".

Por demás, cabe indicar que el CD Tenerife se ejercitó ayer puerta cerrada en el Heliodoro Rodríguez López.