Ante la espesura, arreón superlativo

Muchos minutos exasperantes, un epílogo para enmarcar. Así se podría resumir el triunfo anoche del Iberostar Tenerife sobre el Nanterre 92, un rival muy pegajoso atrás y certero desde el perímetro que durante más de tres cuartos discutió, cara a cara, el triunfo a los laguneros. Sin la continuidad necesaria y sin referencia en e juego exterior, el cuadro lagunero vivió en el filo de la navaja durante bastante tiempo (60-64, 33') antes de que un paso al frente en la parcela defensiva le permitió firmar un parcial de 19-0 con el que dejó finiquitado a su rival.

Con un quinteto inicial inédito este curso (con Bassas y Petit estrenándose de entrada, y con Brussino haciéndolo por segunda vez), el Iberostar trató de seguir el patrón de partidos recientes para empezar a edificar su juego, el de cargar en el interior para ganar espacios en el perímetro. Sin embargo, los balones que buscaron dentro a Niang no llegaron al senegalés y el Nanterre tomó la delantera (0-5). Sin perder la paciencia, los de Vidorreta mantuvieron una fluida circulación y pese a no hacerlo por el camino más corto, sí alcanzaron su propósito con los triples de Brussino (dos) y Abromaitis, a lo que se añadió, por fin, alguna conexión en el 2x2 con Petit (11-8). Pero entre que los galos fueron bastante correosos en defensa, que delante no tuvieron miedo a meterse en la guerra del tiro exterior (13-16), y que además lograron hacer daño de forma esporádica en el rebote ofensivo, los isleños no terminaron de estar cómodos mientras sumaban errores en tiros al límite de la posesión e igualmente en varios lanzamientos liberados (3/9 en triples en el primer acto).

Los franceses volvieron a amagar con tomar ventaja (21-24, 11'), pero a falta de acierto desde el 6,75 (la racha llegó a ser de 0/8 para un 3/12), la presencia en cancha al unísono de Saiz e Iverson dotó a los laguneros de muchos kilos y centímetros cerca de los dos aros. Así, los isleños intimidaron, rebotearon con solidez y anotaron con solvencia para un parcial de 9-0 rubricado por Bassas con un triple que cortaba una sequía desde el exterior que duraba ya 11 minutos (30-24). Aunque el Nanterra respondió también desde fuera (32-30, 16'), el cuadro de Txus Vidorreta pareció acercarse cada vez más al equilibrio que necesitaba y que le permitió mantener a buen resguardo su pequeña renta (37-32 y 42-36) pese a la seguridad de los galos en el tiro libre (9/10 al descanso). Aún así, los cuatro puntos de ventaja con los que se fue al intermedio indicaban que los tinerfeños no habían dado con la tecla deseada para desenvolverse sobre la pista de manera confortable.

Se mantuvo dentro de esa incomodidad el Iberostar a la vuelta de los vestuarios, y pese al triple de San Miguel (42-45), Palsson (como sucediera en el tercer cuarto del partido de la primera vuelta) entró en trance y con ocho puntos seguidos a los que el Nanterre añadió una extensión de su buen hacer desde el 4,60 (4/4), el signo del electrónico volvió a invertirse (48-52). Sin apenas noticias del juego exterior (1/2 en triples tras más de siete minutos y 1/3 en todo el cuarto), los isleños se agarraron al oficio de Beirán y a la capacidad de finalización de Niang por encima del aro (57-53). Pero ni con esas lograba dar el Iberostar con un mínimo de continuidad (cuatro pérdidas en el cuarto), lo que aprovechó el Nanterre para otro arreón (11/22 en triples) con el que llegar en franquicia a los diez minutos finales (58-61).

Con el paso de los minutos las sensaciones dejadas por los de Vidorreta generaban más dudas: delante con un exceso de bote y falta de acierto en los tiros, y atrás llegando tarde a los lanzamientos de los franceses. Un triple de Palsson (60-64) encendió las alarmas en el cuadro tinerfeño, que por fin comprendió que ante la creciente angostura de su ataque debía aplicarse más atrás para evitar males mayores. Y en ese cambio de chip mucho tuvo que ver la actividad de San Miguel y, sobre todo, la pareja Brussino-Beirán, líderes de la evidente multiplicación de manos en línea de pase visitante. Una presencia que no solo ahogó por completo los ataques de los galos sino que, casi por primera vez en todo el partido, permitió correr a los locales. Entre el acierto a media y larga distancia de Brussino, la superioridad en el poste bajo de Beirán y su medio ganchito, y la aportación extra de Bassas (provocó una antideportiva y anotó un triple) y Saiz (se fajó en el rebote y debajo del aro), el Iberostar fabricó un parcial de 19-0 (79-64) con el que dejaba atrás todas sus apreturas anteriores y sentenciaba, incluso con holgura, una nueva victoria europea que le deja a un paso de su clasificación matemática (con cinco jornadas por disputarse) para las eliminatorias por el título.