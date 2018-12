Los ´pequeños´ vuelven a la pista

El Centro Insular de Atletismo de Tenerife, situado en Tíncer, acogió el pasado fin de semana la celebración del primer campeonato de Canarias de atletismo de la temporada 2018-2019, que supuso la primera celebración oficial tras vuelta de Alberto Hernández a la presidencia a la Federación Canaria de Atletismo y que además constituye la última competición con carácter regional del presente año.

En esta oportunidad el protagonismo recayó sobre los más pequeños, ya que tuvo lugar la disputa del Campeonato de Canarias de Pista de Invierno para las Categorías Menores, certamen que cumplió de esta forma su sexta edición.

El evento resultó un éxito rotundo. Dato a tener en cuenta es que, en esta edición, se duplicó la participación de los pequeños y pequeñas atletas con respecto al año pasado. Y es que más de 800 niños y niñas se dieron cita en la instalación tinerfeña para participar en el Regional. Asimismo destacó la participación de un gran número de clubes procedentes de todas las Islas, por lo que se contó con deportistas representantes de toda la geografía insular.

El Campeonato de Canarias de Pista de Invierno para Categorías Menores puso de manifiesto la gran salud con la que cuenta el atletismo de base en Canarias. El deporte atlético se ha convertido en uno de los preferidos de los niños y niñas y actualmente se iguala a otros deportes que, años atrás, tenían mayor demanda entre los menores, como era el caso del fútbol o del baloncesto.

La próxima competición regional se celebrará ya en 2019. Está previsto que la actividad se retome los días 12 y 13 de enero, con motivo de la celebración del Campeonato de Canarias de Pruebas Combinadas para las categorías sub 16, sub 18, sub 20, sub 23 y absoluto.