White: "Me siento muy afortunado por volver a Tenerife"

Encantado de volver y muy motivado para aportar. Así se ha expresado Davin White en la web del CB Canarias una vez confirmado su regreso a la Isla. El combo de Phoenix asegura que dará "toda su energía" para ayudar al proyecto canarista y afirma que se siente "preparado para jugar duro otra vez". "Me siento genial por volver a Tenerife", dijo. "Siempre ha habido una gran sintonía y complicidad con todo el equipo, con el gerente, el presidente, entrenadores, jugadores, empleados, aficionados? Me siento muy afortunado como jugador de ser una vez más parte de todo eso y participar de ese ambiente. Estaré preparado", expuso.

"Me une una gran relación con Txus desde hace tiempo", explicó a propósito de su buen feeling con el técnico. "El equipo está manteniendo un buen tono así que tengo las expectativas altas. Es muy bueno volver a jugar con los compañeros con los que ya jugué la pasada temporada, daré toda la energía que pueda al equipo". "Me siento bien físicamente", añadió. "Y aunque no he tenido posibilidad de competir en los últimos meses, mi cuerpo y mi mente han descansado, me siento preparado para volver y jugar duro otra vez", declaró. "Creo que puedo aportar de nuevo lo mejor de mi, con energía positiva para ayudar a que el equipo consiga sus objetivos con éxito", comentó White. "Pondré todo de mi parte para que eso sea posible. Sé que tenemos varios jugadores lesionados y tocados, pero seré yo mismo, aportaré mi juego y esperaré mi oportunidad para seguir jugando lo más duro posible", concluyó Davin.