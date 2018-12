Suso y Dani se van "felices" por un punto que consideran "justo"

Suso Santana, autor del gol del empate del Tenerife ante Las Palmas, anotado de penalti, indicó al término del choque disputado en el Estadio de Gran Canaria que el punto conquistado "sabe bien" y que se vuelven "felices" a casa. El capitán del conjunto blanquiazul participó en el clásico del fútbol isleño durante la segunda parte al sustituir a Carlos Ruiz en el minuto 56, y al final resultó decisivo al convertir con frialdad la pena máxima que otorgó el empate a su equipo, engañando por completo al guardameta vasco Raúl Fernández con un disparo raso.

Para ello, tuvo que esperar durante casi cinco minutos con el balón en sus manos, mientras era atendido sobre el terreno de juego su compañero Nano Mesa, después de un fuerte golpe recibido en el origen de la jugada que le obligó a ser sustituido y evacuado del campo en camilla. "Lo primero que hice fue ir a buscar el balón, estaba confiado de que lo iba a meter, estaba tranquilo, aislándome de lo que estaba pasando, metiéndome en mi mundo porque se estaba haciendo muy largo tirar ese penalti, y después la celebración era la que tocaba, muy contento por toda la afición del Tenerife", añadió en la zona mixta. "No puedo hablar del penalti porque sinceramente no lo vi, iba corriendo hacia el área porque llegaba Filip (Malbasic), y no sé si habrá sido o no, pero hemos conseguido un punto. La semana pasada no nos pitaron uno clarísimo contra el Extremadura, son cosas del fútbol", relató sobre la controvertida jugada. "Al final se pudo conseguir algo más, pero un punto sabe bien, por cómo ha sido, hemos tenido que remontar ese 1-0 en contra y nos vamos contentos por el trabajo del equipo, por la gente que ha venido y la que se ha quedado en casa. Se lo dedico a mi hijo que me ha visto marcar en Las Palmas, he disfrutado mucho", señaló el extremo chicharrero.

Su compañero Dani Hernández declaró al término del partido que pueden estar "satisfechos" con el punto sumado "tal y como se dio el partido", y que fue "justo" por su reacción en la segunda parte. "En la primera parte, el partido se puso complicado, no encontrábamos nuestro momento, pero en el segundo tiempo, con un par de retoques, quisimos llevar el peso del encuentro, tuvimos más ocasiones nosotros y fue justo que hiciéramos ese gol para empatar", explicó en zona mixta.

El guardameta hispano-venezolano no quiso valorar la polémica jugada del penalti que supuso la igualada, porque obviamente se produjo en el área contraria a donde se encontraba, y sobre la acción de David Timor con Nano, que acabó con el delantero lesionado en el origen de la jugada, dijo que fue "sin ninguna mala intención, un lance del juego". Además, reveló que el centrocampista valenciano de la Unión Deportiva acudió al vestuario para interesarse por el estado del jugador blanquiazul, que acusaba "un golpe fuerte en el cuello".

Dani Hernández añadió que la afición blanquiazul presente en el Estadio de Gran Canaria estuvo "de diez", porque les hizo sentir "como en casa en el campo de nuestro máximo rival". El portero blanquiazul quiere "disfrutar de este punto" y pensar ya desde mañana en el partido del próximo viernes contra el Granada, líder de LaLiga 1/2/3, en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en el último encuentro de 2018.