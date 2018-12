Paco Herrera: "El penalti no existe, ha sido totalmente injusto"

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Herrera, dijo tras el empate con el CD Tenerife en el Estadio de Gran Canaria (1-1) que el resultado fue "totalmente injusto" porque el penalti que dio el empate al equipo tinerfeño no existió. "Es una jugada que todo el mundo ha visto que no ha existido, un penalti que no existe, que David (García) la para con la cabeza, y además nos cuesta jugar con diez. Es la diferencia de haber acabado 1-0 o 2-0", resumió el técnico catalán. Herrera lamentó que su equipo no finalizara claras ocasiones en las que pudo aumentar su ventaja "por malas tomas de decisiones" para acabar las jugadas de ataque. "Estamos mejorando, hoy ha sido palpable, el equipo ha ido a apretar arriba, no nos da para noventa minutos, pero quiere, y hoy lo ha demostrado".