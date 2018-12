Michael Robinson anuncia que padece cáncer con metástasis

Michael Robinson, exfutbolista británico afincado en España que trabaja desde hace años como periodista deportivo en varios medios, ha revelado este lunes que padece "un melanoma avanzado con metástasis" en una entrevista para el programa "La ventana", de la Cadena Ser.

Robinson, nacido hace 60 años en Leicester, ha explicado en dicha entrevista los pormenores de su enfermedad, que descubrió al notar un bulto en una axila.

"Me dieron unas noticias tremendas: 'Michael, tienes cáncer, uno malo que no tiene cura'. Luego, de lo demás no me acuerdo haberlo escuchado bien, porque yo pensaba que era una pesadilla", dijo en antena.

El exjugador admitió que el primer día no sabía cómo reaccionar, pero actualmente aseguró sentirse con ánimo para combatir la enfermedad.

"Preferiría no tener que librar esta batalla, pero lamentablemente estoy en esta lucha y tengo claro que la voy a ganar", añadió.

El exfutbolista comentó que, hace unos días, antes de iniciar la fase de medicación para tratar la enfermedad, una enfermera le pidió acudir en ayunas para evitar efectos secundarios, y que él esperaba que uno de ellos fuera mejorar su pronunciamiento de las erres".

Michael Robinson fichó por el Osasuna en 1987 y desde hace años ejerce el periodismo. Ha destacado en programas de televisión y radio como El día después o Informe Robinson.

En 2017 recibió el XII Premio Internacional de Periodismo Vázquez Montalbán, en la categoría de periodismo deportivo al considerar el jurado "su magnífica trayectoria profesional en el ámbito comunicación deportiva".

También ha ganado dos premios Ondas por sus programas de televisión "Informe Robinson" y "El día después".