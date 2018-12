Respuesta de sombrero

Ante las adversidades, contestación de campeón. Eso es lo que hizo ayer el Iberostar Tenerife para tumbar al Baskonia en un partido donde los aurinegros, pese a la sensible baja de McFadden y los problemas físicos de otros jugadores, firmó un primer tiempo soberbio y supo sufrir, en los segundos 20 minutos, cuando más apretó su rival, capaz de sobreponerse a un 47-24 y tener incluso bola para adelantarse en el electrónico a poco más de un minuto para la conclusión. Los isleños rescataron para la ocasión su mejor y más agresiva interpretación defensiva, con repetidos episodios de entrega a los que añadieron un ataque equilibrado y efectivo para sacar de la pista al conjunto vitoriano. Un adversario que, sin embargo, no hincó la rodilla y fue reduciendo poco a poco su desventaja para discutir, y de qué manera, el triunfo lagunero. En el momento de la verdad, en otra situación crítica, los aurinegros apretaron los dientes y recurrieron al oficio de Beirán y al acierto de Bassas para darle la puntilla a su oponente a base de saber sufrir; demostrarse a sí mismos que, en su versión superlativa, están capacitados para mirar de tú a tú a cualquiera; y sumar un triunfo de calidad en su carrera particular por meterse en la Copa.

Con el fondo de armario limitado y frente a un rival en estado de gracia, el Iberostar apostó por dos factores principales desde el salto inicial. Por un lado, agresividad y entrega en defensa para minimizar a uno de los mejores ataques de la ACB; y, por extensión, cerrarse dentro con múltiples ayudas para evitar daños mayores de la batería interior baskonista. La idea pareció flaquear de entrada con el triple inicial de Vildoza, pero los isleños se mantuvieron firmes en sus propósitos y comenzaron a sacar réditos. Detrás, porque cerca del aro el Baskonia no pudo producir (muy buenos 2x1 sobre Shengelia), mientras que desde el perímetro los de Perasovic tampoco estuvieron nada finos por mucho que varios de sus tiros fueran liberados. Y delante porque los isleños dieron con un equilibrio perfecto, moviendo con paciencia, invirtiendo balones y buscando las esquinas, incluso cuando Iverson recibía debajo de canasta. De esta manera llegó un parcial de 10-0 que obligó a Peras a pedir tiempo.

Lejos de atenuar su intensidad tras el arreón inicial, el Iberostar mantuvo (si no es que la aumentó) su intensidad defensiva, ahogando una y otra vez los ataques de su rival. Ya con la segunda unidad en cancha los de Vidorreta mantuvieron su chispa, con Bassas anotando un triple sobre la bocina de 24 y con Granger encima, y con Petit haciendo daño por arriba en un par de ocasiones. La renta local seguía en aumento (22-8), tanto por su arrojo defensivo (1/8 en triples y 1/4 de dos para el Baskonia), la superioridad en el rebote, y también por su gran acierto en un ataque equilibrado: 5/8 en tiros de 2, 3/4 en triples y 5/5 en libres). El 24-8 del final del primer cuarto era tan aplastante como el 35-1 en valoración.

Con un triple de Staiger el Iberostar rozó la veintena de renta (27-8, 11'), y aunque el Baskonia trató de responder con la envergadura de Diop (jugando por encima del aro y reboteando en ataque), los libres de Huertas (con el Canarias metido en bonus) y un Shengelia más vertical (34-20), el conjunto lagunero respondió con otro momento de gracia desde el 6,75: Richotti sobre la bocina de 24, a tabla y saltando a un pie, y dos aciertos de Abromaitis tras sendas buenas circulaciones (43-22). Ni el obligado tiempo muerto de Perasovic ni una antideportiva del capìtán sobre Voigtmann quitaron lustre a una primera parte de libro a la que Beirán le puso la guinda con un ganchito con la izquierda tras posteo (45-24).

Dos robos seguidos, el primero de ellos culminado por San Miguel en una contra (47-24), dieron la sensación de que el Iberostar quería resolver por la vía rápida a la vuelta de vestuarios. Pero entre que los canaristas se engolosinaron con el triple mientras le abandonaba el gran acierto de los dos primeros cuartos (cuatro fallos seguidos), y que empezaron a revolucionarse, tanto en ataque posicional (varios malos pases de Staiger) como corriendo (robo de San Miguel para estrellarse en el tiro), algo empezó a chirriar. Esta inestabilidad la aprovechó el Baskonia para tomar aire gracias a un parcial de 0-11 en menos de cinco minutos (47-35).

Tras un 0/7 en triples, Saiz quebró la racha desde un lateral (50-35), pero el Iberostar seguía sin estar cómodo, ni delante (con un rival más agresivo desde la misma línea de fondo) ni detrás, donde el Baskonia desequilibraba a su favor dentro de la pintura, bien por el físico de Shengelia y Poirier, como con las penetraciones de Janning (50-40). Huérfano de acierto exterior (1/10 en el tercer cuarto), el conjunto tinerfeño respiró con cinco libres seguidos para afrontar los 10 últimos minutos con una renta de 13 puntos (55-42).

El primer momento crítico parecía superado, pero Shengelia reclamó galones, se fajó dentro y sacó varias personales (algunas de ellas más que dudosas) para ir limando poco a poco la desventaja baskonista ante un Canarias que apenas vivía de algunos chispazos de Brussino. La dinámica no varió, con los locales negados en el tiro exterior y el conjunto visitante haciendo mucho daño desde fuera (triple de Janning), en el rebote ofensivo y sumando a cuentagotas en el libre (58-55, 35'). El Iberostar comenzó a acogotarse, como lo evidenció un triple de Staiger que se salió de dentro. Pero en ese momento crítico fue Beirán el que llegó al rescate, primero con una buena puerta atrás, luego aguantando en defensa a Janning, y, en la siguiente jugada, posteando al norteamericano (62-55, a 3'29").

Sin embargo, otros cinco puntos de Shengelia y el enésimo triple errado por los isleños daba la opción al Baskonia para empatar o ponerse por delante (62-60), pero ahí el Iberostar apretó atrás, forzando a Granger a pisar línea de fondo. En el siguiente ataque Beirán no perdonó desde una esquina (65-60) antes de que Bassas le pusiera la guinda al choque con cinco puntos más. La afición, casi enmudecida mientras veía como el partido se le escapaba a los suyos de entre las manos, acabó liberándose y estallando de júbilo para celebrar un triunfo de campanillas. Lo es por lo que representa clasificatoriamente hablando y también por lo que, en lo moral, puede reforzar el estado de una plantilla un tanto tocada por algunos resultados recientes y por la plaga de lesiones que se ha instalado en el vestuario.