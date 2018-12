"Suso hace de Cristo Marrero, si bien son distintos"

A Oltra se le cuestionó ayer acerca del jugador que en el Tenerife actual se puede asemejar a aquel Cristo Marrero de su anterior etapa como técnico blanquiazul que ejercía de líder, especialmente en los derbis. "Cristo era un crack en todo y le tengo un cariño especial", indicó el preparador valenciano. "La gente no sabe todo lo que dio al grupo. El derbi, a pesar de haber sido muy respetuoso con la UD Las Palmas, era especial para él. El que más se le parece en la plantilla actual del Tenerife es Suso y también ha ejercido de capitán, de abanderado de lo que supone un partido de este nivel, pero son distitnos, en forma de ser y de pensar. Si los que no somos canarios vivimos esto con pasión, los nacidos aquí tienen un plus de sentimiento y sensibilidad en estos partidos y Suso es uno de ellos", completó.