Oltra: "Quiero el nivel de activación justo pero prefiero exceso a defecto"

José Luis Oltra definió la semana que él y sus jugadores están viviendo como "especial, grande y bonita". Lo dice un entrenador que ya ha tenido oportunidad de vivir antes este derbi, de ahí que enumere una gran cantidad de alicientes que para él envuelve esta cita, como que "juegas por mucho más que tres puntos, por el orgullo de tu gente, por hacer feliz a tu afición , por ese pique sano que hay, lógico y normal, entre las dos grandes entidades del fútbol canario". Eso sí, puntualizó que también han sido muchos días después del último compromiso liguero y que se ha hecho un poco largo porque se jugó el viernes. Aunque eso, asegura, no ha restado ganas a sus pupilos, perfectamente sabedores de lo que se juega su equipo mañana.

Sin dejar de reconocer que "estos partidos son distintos", sostiene que "al final siempre se gana jugando al fútbol". Si bien apunta que "hay otros factores de los que no puedes ni debes abstraerte". Con el propósito de hacer que sus futbolistas manejen bien esas circunstancias especiales que rodean un enfrentamiento de este calibre, Oltra ha intensificado sus charlas grupales durante los entrenamientos. "Soy un entrenador que habla mucho, me gusta estar cerca del futbolista. He hecho mucho hincapié en que hay que competir con el nivel de activación óptimo. Entre exceso y defecto, prefiero lo primero, que es malo pero lo otro es mucho peor. Hay que ser intensos, estar concentrados, ganar duelos pero jugar al fútbol. También he hablado individualmente con algunos jugadores", explicó.

Oltra, amigo de las estadísticas, indicó que va a intentar que el Tenerife rompa la que define que la UD Las Palmas no ha perdido aún en su campo y que no ha encajado primero en ninguno de sus partidos como local. "Es importante siempre adelantarse pero el rival también juega y es difícil en el fútbol actual remotar. Es cierto que el escenario ideal sería empezar marcando", admitió. Por ello aboga por lanzar mensajes a sus jugadores como que "hay que ser agresivos e ir a por el partido y no a especular".

No quiso dar pistas acerca del once ni del dibujo que utilizará mañana en el Estadio de Gran Canaria. "No me interesa que se sepa pero sé como voy a jugar", sentenció. Aún así, volvió a insistir en que "el modelo no va a variar tanto la forma de jugar del equipo". Acerca de la posibilidad de que alinee a cuatro mediocentros juntos en detrimento de que actúen jugadores específicos de banda, como ocurrió en la última salida a Gijón, Oltra manifestó que sabía perfectamente lo que dijo después del duelo de El Molinón, de lo cual es esclavo, y a través de lo cual expresó que le había gustado mucho su equipo.

Con todo, entiende que "este partido es especial" y que por tanto no puede plantearse de idéntica forma a otros. A su juicio, "hay que intentar tomar las mejores decisiones para ganar en un campo en el que su titular no ha perdido, y en el que solo ha encajado cuatro goles". Unos datos que quiso airear, ya que considera que "solo se quiere ver lo negativo del rival", que para él "tiene muchas cosas positivas". En este sentido, agregó que le da un punto de ventaja a Las Palmas en este duelo por el hecho de jugar como local. Aunque no esconde que es consciente de que si las cosas le van mal al conjunto amarillo, "por su objetivo, el potencial de su plantilla y su presupuesto, "sentirán más presión". Y culminó diciendo que "los derbis marcan tendencias pero quedará mucha vida y liga después del derbi".