Un grado a favor del plantel amarillo

Se dice que la veteranía es un grado. Y si es así, en el derbi de mañana jugará a favor de la UD Las Palmas. Porque la edad media de los jugadores que integran la plantilla del conjunto amarillo supera en más de dos años a la del CD Tenerife. En encuentros de máxima rivalidad, como el que se celebrará en el Estadio de Gran Canaria, el oficio y la experiencia juegan aún más un papel fundamental y en esta ocasión es el cuadro que dirige Paco Herrera el que cuenta con ese beneficio de su parte.

El plantel grancanario lo conforman un total de 24 futbolistas con contrato profesional, dos más de los que contiene la plantilla blanquiazul. Sobre esos números se ha calculado la media de edad de cada uno de los equipos y los resultados que han arrojado las operaciones revelan que los hombres de Paco Herrera son menos jóvenes que los que están a cargo de José Luis Oltra. Así, la suma de las edades de los amarillos, dividida entre sus dos docenas de jugadores ha dado una cifra de 29,41 años, mientras que su oponente en el duelo regional de mañana firma presenta una media de edad de 27, 36.

Se da la circunstancia de que en la UD Las Palmas militan los tres futbolistas más maduros de cuantos pueden participar en este derbi. El mayor de todos es Rubén Castro, con 37 primaveras ya cumplidas, solo una más que sus compañeros y paisanos David García y Momo. Por el bando chicharrero, el más veterano es Carlos Ruiz, con 35 tacos a sus espaldas. Por otra parte, el benjamín de las dos plantillas es el tinerfeñista Chilunda (20).

Poco varían, con relación a estos guarismos, las diferencias que se registran entre las medias de edad de los posibles onces titulares de mañana. Así, un equipo titular formado por Raúl Fernández, Álvaro Lemos, Juan Cala, Deivid, David García, Dani Castellano, Maikel Mesa, Ruiz de Galarreta, David Timor, Araujo y Rubén Castro da una cifra de 29,45 años. Mientras que una formación inicial de Oltra integrada por Dani Hernández, Raúl Cámara, Jorge Sáenz, Carlos Ruiz, Camille, Alberto, Undabarrena, Luis Milla, Bryan Acosta, Nano y Balbasic arroja una edad media de 27,54.

En cualquier caso, y a tenor de lo que recordó ayer José Luis Oltra, esas virtudes que se suelen atribuir a la veteranía no siempre se corresponden de manera exacta con la fecha de nacimiento de los futbolistas. "La edad te da experiencia y bagaje pero eso solo no te da el oficio. Yo he tenido futbolistas por encima de la treintena que no han conocido el oficio hasta que se han retirado, o no lo han llegado a conocer nunca. Y luego hay gente de 18 años que lo sabe perfectamente y que suplen esa falta de experiencia con ilusión. Realmente no me dice gran cosa eso a priori, si bien luego puede ser que hayan competido mejor y se le atribuya a lo de los años. Pero me gustaría decir cuando acabe el encuentro que nosotros somos los que hemos sabido jugar este partido con mucho carácter, con gran oficio, con la energía y agresividad necesarias", explicó al respecto.