Rubén Castro y Cala desean que la UD sea ambiciosa y salga a morder

Si hay dos integrantes de la plantilla de la UD Las Palmas que generan antipatía entre los aficionados del CD Tenerife, esos son Rubén Castro y Juan Cala. El primero, por unas declaraciones previas a un derbi en su anterior etapa como jugador amarillo, y el sevillano, por su provocadora celebración del triunfo del Getafe sobre el conjunto chicharrero hace dos temporadas en el play off de ascenso a Primera División. Sabedores de esta animadversión de la hinchada blanquiazul hacia él, Rubén Castro no puede esconder su motivación cara a este duelo. Por tanto, no es de extrañar que ayer expusiera que su equipo ha de mostrar "una mayor ambición y actitud" que el Tenerife y sobre todo "acabar en gol" las ocasiones, según recoge Efe.

"Es la semana que todos miramos en el calendario antes de empezar, cuándo es el derbi, ya lo tenemos aquí y hay muchas ganas de que llegue el partido", reconoce el delantero grancanario. El goleador amarillo no sabe si el choque de rivalidad isleña llega en un buen momento, pero deben sumar los tres puntos "para cambiar la dinámica del equipo". "Y este es un buen fin de semana para conseguirlo, porque llevamos mucho tiempo sin ganar", comenta. Rubén Castro tampoco olvida que ha encadenado "tres semanas sin marcar", y que los delanteros viven "del gol", por lo que es "un día bonito y especial" para intentar recuperar el acierto perdido.

Además, reconoció que hace dos años "ni imaginaba" volver a disputar un derbi canario, algo que "echaba de menos" y que ahora tiene la oportunidad de "disfrutar". "Da igual en qué posición llegue cada equipo, nadie mira eso, es una semana diferente a todas. Este partido es un punto y aparte, el equipo necesita la victoria, y con el apoyo de la afición, que nos da un plus, está capacitado para conseguirla", subrayó.

Por su parte, su compañero Juan Cala declaró que la UD Las Palmas debe salir "a morder" y con "sangre en los ojos" porque así es como empezarán "a ganar" este duelo de máxima rivalidad regional. El central sevillano manifestó que "da igual cómo llegue cada equipo" porque el entorno "se preocupa de hacerle saber al jugador lo que hay en juego, algo más que tres puntos".

Cala espera que la Unión Deportiva se imponga al Tenerife para así "durante la semana siguiente, con ese tono jocoso, disfrutar de la victoria" ante el eterno rival. El zaguero andaluz cree que después del "batacazo" en Lugo, donde Las Palmas perdió por 4-2, los jugadores amarillos deben sacar "el orgullo profesional y el amor propio en esta final". Sostiene que este partido es el "ideal" para que ambos equipos acaben con sus respectivas dinámicas negativas, y prevé un choque "competido" en el que "saltarán chispas" en cada balón, y así "debe ser", porque quien no se emplee así "lo pasará mal". No obstante, además de "corazón caliente" recomienda tener "cabeza fría", porque una sobredosis de excitación podría dejarles "con un jugador menos", aunque prefiere "pecar de eso que de no llegar", ya que dice que son conscientes "de lo que hay en juego".