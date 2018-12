Quique Medina aún es el último tinerfeño que marcó en Las Palmas

Futbolista, entrenador y director deportivo. Quique Medina, que lo fue todo en el representativo, aún conserva una etiqueta que puede caducar este domingo en Siete Palmas. Desde hace 29 años es el último tinerfeño que anotó un gol en un derbi en Gran Canaria. Luego todos los héroes fueron peninsulares (Alejandro Alfaro) o foráneos (Maxi Pérez o Bruno Marioni), incluso alguno grancanario como Pablo Sicilia. Pero a los chicharreros se les resiste la proeza que sí firmó Quique en el llamado "partido de la gota fría". Se le bautizó así porque se pospuso "por las condiciones meteorológicas", apunta su gran protagonista.

Fue un envite especial "por muchas circunstancias, sobre todo el aplazamiento". Medina afirma que nunca olvidará cómo enmudeció el mítico Insular con su gol en el minuto 89, de vaselina y ante un portero que luego fue seleccionador nacional: Julen Lopetegui. "Todavía se acuerda. Hace tres años nos vimos y aún tenía esa espinita clavada", bromea el exfutbolista blanquiazul, que marcó un tanto para la historia.

Según dice, en aquella ocasión se cumplió la profecía de que el clásico canario marca tendencias. Al Tenerife le aupó a un ascenso imborrable a Primera División de la mano de Benito Joanet, "un auténtico líder para el vestuario". "Ha sido de los entrenadores que más me ha marcado en toda mi carrera y, sobre todo, una muy buena perseona", verbaliza Quique Medina, quien subraya que aquel derbi celebrado a finales de los ochenta estaba plagado de circunstancias especialísimas. "Lo más raro es que los dos goles nuestros los marcásemos los centrales", indica.

Rememora Quique que el plantel blanquiazul estaba "muy enfadado por un aplazamiento que no entendía". "No llovía, y la indignación era evidente por que se postergase un partido así al martes, con las dificultades que ello acarreó para nuestra afición", indica. De vuelta al presente, hará fuerza este fin de semana para que la sequía chicharrera de goles en el Estadio de Gran Canaria se rompa de una vez.

Huellas del pasado

"Esta semana, el periodismo me ha hecho recordar un gol que me quedaré para siempre. Pero sí cuento con que ya la próxima vez no me llamen para entrevistas porque quiero dejar de ser el último tinerfeño que marcó en Las Palmas", sugiere con buen humor. Ello querrá decir que algún canterano recoge su testigo este domingo. "Que sea Nano, Suso, Jorge Sáenz...", puntualiza Quique, hombre clave en la progresión de algunos de los jóvenes futbolistas del representativo en su última estadía en el club.

Ayer, se le preguntó en Radio Club Tenerife por el fichaje de otro director deportivo peninsular y dejó claro que nadie de la institución insular se dirigió a él en el cásting emprendido por Juan Amador y Nacho Abad para hallar recambio para Alfonso Serrano.

"No me extrañó la decisión porque si vas a los antecedentes, este presidente siempre ha elegido el mismo camino. Excepto cuando estábamos en Segunda División B, que confio en mí", remarca un Quique que destila sentimiento blanquiazul por todos los costados. Y que este domingo se sentará a ver el derbi canario por antonomasia con un deseo. Que alguien del Tenerife sienta lo mismo que él en 1989.