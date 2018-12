La permanencia, principal objetivo del Atlético Granadilla

Un nuevo proyecto deportivo marca el devenir del primer equipo del Francisco Suárez. La marcha de Carli Perdomo, quien pasó a dirigir al San Lorenzo, dejó a su segundo entrenador, Daniel Visconti, al frente del Atlético Granadilla. El conjunto del Francisco Suárez, con una plantilla totalmente renovada, se marca como objetivo imperioso la permanencia en la Preferente tinerfeña. Los rojiblancos tratarán de consolidarse en la categoría, con vista a pelear por objetivos ambiciosos en próximas temporadas.

Daniel Visconti explicó cómo se dio su incorporación al cargo de primer entrenador del Atlético Granadilla: "La propuesta llegó cuando Carli le comunicó al club su marcha al San Lorenzo. La entidad granadillera se movió rápidamente y me ofreció tomar las riendas del grupo. El cambio ha sido muy grande, porque no es lo mismo ejercer las funciones de segundo entrenador, que ser el máximo responsable del equipo. El inicio ha sido complicado, pero afrontamos un reto muy grande".

El preparador natural de Vecindario desgranó la plantilla con la que cuenta para el presente curso: "Nos tocó confeccionar un equipo prácticamente nuevo, y eso costó mucho. Solo se mantuvo el 20% de los futbolistas del pasado curso, por lo que empezamos prácticamente de cero. Conseguimos renovar a pilares de la plantilla como el portero Kevin o el delantero Álex Paji. Además, apostamos por jugadores experimentados como Óscar, gente de la casa, y futbolistas llegados de la Juvenil Nacional".

Por su parte, el entrenador rojiblanco definió los objetivos de la entidad del Francisco Suárez: "La directiva me comentó que este año sería de transición. El club tiene paciencia y me ha mostrado mucha confianza. Estoy agradecido por la oportunidad que me han dado de estrenarme en la Preferente, pero soy consciente de que mi futuro lo deparará los resultados. Sabemos que a nivel económico cada vez cuestan más las cosas. Por ello, intentaremos alcanzar la salvación, con el objetivo en las próximas temporada de formar un proyecto mucho más ambicioso".

Cuestionado por el enfrentamiento de este sábado frente al Orotava, Daniel Visconti afirmó que "en esta Preferente, todos los partidos son importantes y complicados. Creo que los chicos cada vez están mejor, el bloque se va uniendo. Además, en la caseta veo un ambiente muy sano, es lo que intentamos cuidar".