Contador afirma que "no es una sorpresa que Sky lo deje"

El exciclista español Alberto Contador negó ayer que sea "una sorpresa" que la compañía británica de televisión Sky "deje" su patrocinio en el ciclismo profesional, e incluso ha descrito como "buena noticia" que sus corredores hayan conocido dicha noticia con antelación.

"No es una sorpresa, dado que Sky ha estado en el pelotón desde 2010, que lo dejen", dijo Contador en la web Cycling News. "La mayoría de los patrocinadores entran, se convierten en parte familiar del pelotón y luego, tras unos cinco años, se van y prueban otro deporte. Desearía que todos duraran nueve o diez años", añadió en alusión a la compañía televisiva. La decisión del grupo de televisión de dejar su patrocinio después de la temporada 2019 le da al Team Sky "tiempo suficiente" para encontrar un nuevo patrocinador, subrayó Contador. "La buena noticia es que sabrán pronto acerca de la posibilidad de un nuevo patrocinador", dijo. "No es como si les hubieran dicho en agosto que el equipo iba a terminarse a finales de año", indicó.

"Yo lo experimenté varias veces cuando supe que el patrocinador iba a dejarlo; a medida que avanza la temporada y pasan los meses, y no se resuelve nada, la gente puede ponerse nerviosa", recordó Contador sobre su etapa profesional en equipos de postín.

También dijo que los actuales componentes del Team Sky no tendrán problemas para encontrar nuevo equipo si no surge otro patrocinador. "Son todos de gran calidad y muchos equipos estarán interesados en ellos. Así que, si la temporada comienza y no hay señales de un nuevo patrocinador, lógicamente las llamadas telefónicas a los corredores empezarán", opinó.

El presupuesto del Team Sky para 2017 fue de 31,1 millones de libras, lo que genera dudas sobre si un nuevo patrocinador igualaría ese nivel de inversión. "Si tiene un presupuesto tan grande es porque ha tenido resultados que son virtualmente imposibles de mejorar, y eso es una garantía para cualquier otro gran patrocinador. Por supuesto crees que es mucho dinero, pero Sky tiene esos resultados que realmente lo respaldan", analizó.

En esa misma línea se expresó ayer el líder del equipo, Chris Froome, a través de las redes sociales: "Planeamos estar juntos en 2020 y estamos todos haciendo lo que podemos para que eso ocurra".