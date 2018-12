Con su victoria en Bonn el martes y el resultados de los demás partidos de ayer, el Iberostar no solo consolida su liderato en el Grupo B, sino que vuelve a tener dos triunfos de renta respecto al tercer clasificado, el primero de los que no evitaría quedar exento en la primera eliminatoria de play off. Con su actual 7-1 (+126) los de Vidorreta pasan a ser el mejor balance de toda la BCL, al margen de seguir siendo el equipo que menos puntos encaja (67,4 de media).