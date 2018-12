Richotti: "Necesitamos hacer un gran partido en defensa"

El capitán está de vuelta. Nico Richotti, que anotó dos triples claves en la remontada del Iberostar en Bonn, recupera sus mejores sensaciones. El escolta, con todos los sentidos puestos en el duelo del sábado ante el Kirolbet Baskonia, apunta a la fortaleza defensiva del bloque como llave para pujar por la victoria y asegura igualmente que el papel de "la afición será fundamental". "Contra el Baskonia se presenta un partido durísimo", comentó a la web canarista. "Necesitamos hacer un gran partido, sobre todo en aspectos defensivos. Será clave tratar de parar sus armas; y después que esa buena defensa nos lleve a jugar con confianza en ataque", afirmó.

"Es fundamental para nosotros que el Santiago Martín presente un ambiente increíble. Contra el Valencia ya se vivió una atmósfera espectacular y eso nos ayudó a encontrar la victoria. Esperamos que este sábado contra el Baskonia sea igual porque la afición es la que nos da siempre ese empujón extra"; añadió. Richotti se refirió igualmente al triunfo cosechado este miércoles en Bonn, en la Basketball Champions League. "Ha sido una victoria muy importante", dijo. "Había que retomar la senda de los partidos ganados después de un par de derrotas seguidas. Conseguimos el objetivo en un partido muy duro, contra un equipo que jugó muy físico y nos complicó las cosas", explicó.

"Mi vuelta", agregó Nico, "ha sido positiva, me he encontrado bien, me alegra haber tenido minutos en la cancha y estar presente en momentos que pudimos darle la vuelta al partido para aportar esos triples que anímicamente nos empujaron a creer que podíamos ganar. Estoy muy contento por el trabajo hecho", sentenció.