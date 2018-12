La Junta como rutina en positivo

Visto y no visto. Así fue ayer la Junta General de Accionistas del CB 1939 Canarias, la quinta desde que la entidad aurinegra se convirtiera en Sociedad Anónima Deportiva y que en esta vez no llegó a la media hora de duración. Desarrollo breve ya que los 23 accionistas presentes y los 102 representados (que totalizaban 21.057 accionistas, el 62,45% del capital social canarista) poco pudieron contestar a unas cuentas que vuelven a tener sentido positivo. En este caso la entidad de Félix Hernández arrojó, en el curso 2017/18, unos beneficios de casi 300.000 euros sobre un total de ingresos que se quedaron muy cerca de los seis millones: 5.864.683. Una tendencia favorable en la que el rector aurinegro puso en valor "el gran trabajo realizado por los profesionales del club" y recalcó que "estos números confirman la línea a seguir" a la vez que "sirven para que el Canarias se fortalezca".

Aumentan las cifras. De los cinco puntos que rezaban en el orden del día de la Junta, el más interesante era el segundo, el del estado de unas cuentas verificadas y auditadas por el Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría SA. En este sentido Hernández destacó que "el informe es favorable y sin salvedades, algo que no se da en todas las sociedades anónimas". En el mismo sentido, el presidente también puso sobre la mesa el hecho de que "las cuentas expresan la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de la SAD". Números en mano, y en relación con el ejercicio anterior, el CB 1939 Canarias presentó unos gastos de unos 663.000 más en el coste de su plantilla (síntoma del crecimiento continuado que viene experimentando el club), mientras que también hubo más gasto en el pago a agentes y similares. En el otro lado de la balanza, el de los ingresos, llama la atención, por un lado el descenso en la caja por taquillas y abonos, poco más de un millón de euros. "Supone el 18 por ciento del total, cuando el año pasado fue de un 20", admitió Hernández, que también valoró el "haber aumentado los ingresos en otros conceptos". Y esos fueron, por ejemplo, la publicidad estática (crece en unos 173.000 euros), o el de los patrocinadores, que de 1.355.000 euros pasan a 2.425.000 para un total de 4.851.544 entre los citados patrocinios y el resto de la publicidad de diversa índole.

Los impuestos. En medio de esa contabilidad, Hernández recordó que de todos los gastos del club el pasado ejercicio, "un 32 por ciento" perteneció a impuestos tanto de carácter nacional como local. "Entre el IRPF, la Seguridad Social, el IGIC y el Impuesto de Sociedades hemos pagado 1.774.153 euros", especificó el dirigente cestista. Con todo, de los casi 300.000 euros de beneficio de este último ejercicio, 29.641 se van a reserva legal, mientras que 266.766 se destinan a resultados de ejercicios anteriores.

Consolidación. Más allá de las cifras, Hernández, calificó la pasada como "otra temporada para el recuerdo". "De la anterior dijimos que era la mejor de la historia, pero esta no se queda atrás", apuntó, argumentando su afirmación con la conquista de "la Intercontinental, ser semifinalistas de la Copa, líderes en la BCL, y logrando la clasificación para los play off, cayendo eliminados con el que a la postre fue el campeón de la ACB, el Real Madrid". Aún así, el directivo canarista prefiere quedarse no tanto con los "logros deportivos", sino con "el crecimiento del proyecto, con el consolidarse en la ACB y con otra presencia exitosa en Europa".

Situación social. Ya en el plano social Hernández valoró que "cada vez haya más acuerdos de colaboración con municipios y colegios de la Isla", así como la potenciación de las categorías inferiores. En este punto, el vicepresidente del Consejo de Administración y máximo responsable de la Fundación canarista, Santiago Cacho, habló de los diversos programas y convenios que tiene establecido su organismo tanto con clubes, centros escolares como con otras entidades públicas y privadas. "Estamos en un buen camino y haciendo un buen trabajo que esperamos seguir desarrollando en el futuro", dijo al respecto.