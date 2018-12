Jorge Sáenz, "ilusionado" ante su primer derbi

Jorge Sáenz afronta con "mucha ilusición" el duelo regional del domingo (17:00 horas, Estadio de Gran Canaria). Y no es para menos, si se tiene en consideración que, como él mismo apunta, "cuando eres chico, incluso jugando en la cantera, y vas al Estadio me emocionaba viendo esos partidos" y ahora dice que se siente "un privilegiado por poder vivirlo desde dentro".

El zaguero del CD Tenerife entiende perfectamente que el del domingo es un partido especial, marcado en rojo por todos los aficionados al fútbol de las Islas. Y por eso hay que encararlo de manera diferente. Está convencido de que "el orgullo es fundamental" en este tipo de enfrentamientos. "Todo el mundo que ha vivido un derbi en persona, en el banquillo o desde la grada sabe que no solo se gana con fútbol, hay momentos en los que hay que tirar de corazón y alma. Si manejamos esas cositas y estamos un puntito por encima de ellos en eso, tendremos muchas opciones de salir victoriosos", añadió.

Así, no oculta que él y sus compañeros van "a ir a morder" a su eterno rival este domingo. "No vamos a dejarnos ni un esfuerzo ni una carrera por hacer, será muy difícil, ya que además jugamos en campo rival, una asignatura que se nos está complicando esta temporada. Pero vamos a darlo todo, a salir vacíos del campo y que sea lo que tenga que ser, si es con victoria, mucho mejor", comentó.

No obstante, advirte de que "hay que controlar esas emociones no vaya a ser que cualquier exceso te vaya a jugar una mala pasada". "Tenemos que tomarlo también con normalidad porque cualquier motivación en exceso te puede perjudicar. Aún así, es verdad que sabemos que puede ser el partido más bonito de toda la temporada, que serán 90 minutos muy intensos y sufridos. No necesitamos motivarnos mucho porque simplemente sabiendo que nos medimos a un gran rival y que hay mucha gente que los da favoritos a ellos ya es suficiente", explicó.

Jorge, que reconoció tener gratos recuerdos de los duelos en categorías inferiores entre el Tenerife y Las Palmas, indicó que "no tienen nada que ver con estos del fútbol profesional". Y remarcó la peculiaridad del derbi, un acontecimiento en el que, para él, "entran en juego otros factores como la ilusión de toda una isla, que se paraliza, y también de miles de aficionados que están fuera y permanecerán pendientes a esta cita".

Por último, elogió a la escuadra de Paco Herrera. "No solo poseen una buena delantera sino en general tienen un equipo muy potente, con muy buenos jugadores, goleadores, gente que le gusta tocar... Nos lo van a poner difícil pero es una motivación grande jugar contra ellos y vamos a ir allí a dar un golpe sobre la mesa", sentenció.

Un mes de noviembre para enmarcar

Si bien en el plano colectivo, Jorge Sáenz no ha quedado del todo conforme con el rendimiento que ha ofrecido el CD Tenerife durante el mes de noviembre, en el apartado individual sí que han sido 30 días positivos para él. Durante este tiempo, el canterano blanquiazul, consolidado ya en el once inicial del representativo, ha mostrado una sobriedad y eficacia en el centro de la defensa tinerfeñista impropia de su juventud. Por este motivo, ha sido elegido, por los internautas aficionados al conjunto chicharrero, como el Jugador 5 Estrellas, que entrega Mahou al mejor futbolista del Tenerife de cada mes.

Jorge confirmó que ha sido "un mes redondo", ya no solo por su estimable aportación al equipo titular del Heliodoro sino también por su regreso a la selección española sub 21, así como también porque ha cumplido años. "Estas cosas sirven para trabajar más fuerte, te da energías para esos días en los que cuesta un poco más", manifestó el zaguero isleño acerca de su premio.