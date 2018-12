Saber sufrir para salir airoso

Más que con el triunfo, el Iberostar Tenerife debió salir anoche de Bonn orgulloso de su capacidad de sufrimiento. Aquella que le permitió paliar una manifiesta irregularidad durante no pocos minutos, así como la baja prematura de Thad McFadden, al que un resbalón dejó fuera de combate cuando apenas se habían disputado tres minutos. Los de Vidorreta no dieron continuidad a un fenomenal arranque antes de meterse en constantes altibajos que si bien le tuvieron contra las cuerdas (53-43, 28') también les pusieron en disposición de sentenciar a su favor (55-65, 32'). Pero sumido de nuevo en la inconstancia (y pese a realizar uno de los partidos más equilibrados del curso en lo que a juego interior y exterior se refiere), el cuadro lagunero no supo cerrar el choque para verse abocado a un nuevo capítulo de máxima entrega que, esta vez sí, tuvo su resolución feliz en la prórroga.

Poco más se le pudo pedir a la puesta en escena de los canaristas, que interpretaron muy bien, con Iverson de poste repetidor, el dentro-fuera para hacer daño desde el 6,75. Entre la actividad de Abromaitis en ambos lados de la cancha y una penetración de Beirán, los aurinegros se dispararon hasta el 2-10 en apenas tres minutos. Pero poco le duró la alegría a los laguneros, que vieron como perdían para el resto de partido a McFadden. A ello se unía la polivalencia cerca del aro de Breunig, al que ni Iverson, ni Abromaitis ni Saiz fueron capaces de frenar, hasta el punto de que el pívot germano sacó nada menos que tres 2+1 casi seguidos, con la guinda de un tapón a Niang y dos libres más convertidos en la siguiente jugada. Trece de los primeros puntos del Telekom fueron suyos para apretar el electrónico hasta el 15-17.

Bassas puso calma con un triple (4/4 en el cuarto), pero ahí el Iberostar empezó a liarse y encajó un 8-0 (23-20 que culminaba un 13-3) al que pusieron fin la versatilidad de Saiz, un triple de Staiger para abrir el segundo acto (23-27) y la aportación de Niang en el rebote de ataque. Con la baja de James, el Iberostar tenía atado en corto a Mayo, que en 13 minutos de juego no había anotado. Pero el base local explosionó y con 10 puntos casi consecutivos igualó la contienda a 36 (17') antes de un triple de Webb (39-36). Y como en el epílogo del primer cuarto los laguneros se metieron varias veces en un jardín (41-36) en una situación que atenuó Beirán en el poste (40-41) poco antes del descanso (40-43).

Pese a dos buenas acciones de Iverson a la vuelta de vestuarios (43-44), el Iberostar siguió sumido en la irregularidad de los minutos previos, no pudo frenar a Mayo, se metió muy pronto en bonus (Di Leo anotó cuatro libres seguidos) y tampoco llegó a los triples liberados de Bartolo ni Hanlan (63-53). En medio del desconcierto más absoluto el cuadro tinerfeño se veía 10 abajo... y con la sensación de no saber ni poder revertir una situación en esos momentos crítica.

Un triple de Bassas (tras dos rebotes ofensivos) fue la luz que los isleños empezaron a ver al final del túnel para agarrarse al encuentro. Al contrario que en los encuentros más recientes el Iberostar no estaba abusando del tiro exterior. Más bien todo lo contrario, pero el acierto del base catalán abrió la tapa de los truenos canaristas, que ofrecieron su versión más desatada desde el 6,75. De esa manera Richotti cerró el tercer acto y abrió el cuarto, una puntería a la que dieron continuidad Saiz y también el propio Bassas en menos de dos minutos. En un abrir y cerrar de ojos los tinerfeños volvían a mandar (65-68) tras un parcial de 2-15 que tuvo extensión, ya cerca del aro y desde el tiro libre con la acciones de Brussino y Saiz (65-75 después de un 2-22).

El golpe sobre la mesa de los de Vidorreta había sido tremendo, pero entre sus limitaciones de fondo de armario (el técnico tuvo que hacer coincidir a la vez a Beirán, Brussino, Saiz e Iverson) y que el Telekom tiró de épica, el duelo no terminó de decantarse del lado aurinegro. Así, el encuentro se metió en un carrusel de errores del que salieron beneficiados los germanos (72-76). Ni una canasta tras rebote ofensivo de Abromaitis, ni dos libres de Saiz a 36 segundos del final fueron suficientes (75-80). En el ir y venir de los tiros libres los de Bonn estuvieron más certeros para igualar a 82 antes de que en la acción final Richotti ni pudiera levantar el balón.

Ya en el tiempo extra un par de buenas defensas, sendos triples de Beirán y Staiger, y especialmente el acierto en el tiro libre (con mención especial para Abromaitis) permitieron al Iberostar dejar de lado (86-94) los apuros de los minutos previos y sentenciar el duelo a su favor. Un triunfo que dejará a los laguneros, al menos dos jornadas más, en el liderato de su grupo en la BCL, pero que bien le podría salir demasiado caro en función de la gravedad de la lesión de McFadden.