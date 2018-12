Noruega impide a España despedirse con buen sabor

La selección española femenina de balonmano no pudo cerrar con una sonrisa su participación en el Campeonato de Europa que se está disputando en Francia después de caer este miércoles por 26-33 ante Noruega, en un partido donde plantó cara en la primera mitad antes de caer con claridad y despedirse del torneo con su quinta derrota seguida y en duodécima posición.

España saltó a la pista dispuesta a acabar con su 'bestia negra' y una de los grandes dominadoras del balonmano mundial desde hace varios años. Las nórdicas, que se jugaban sus opciones de clasificación, empezaron mandando, pero las 'Guerreras', impulsadas por las paradas en contragolpe de Mercedes Castellanos, se rehicieron y sumaron un parcial de 4-0 para ponerse con un óptimo 7-4.

Con Nerea Pena y Alicia Fernández dirigiendo el ataque y con Mireya González entonada (3 goles), las de Carlos Viver controlaron a un rival que apostaba por un ritmo de juego frenético y que encontró la solución en una de sus numerosas estrellas. La central Oftedal sacó su manual y con 6 de sus 8 goles lideró la vuelta al partido de Noruega, que recuperó el mando del partido.

Pero las españolas, pese a no contar con su mejor defensa, desarmada por la '10' noruega, aguantaron esta pequeña embestida de la actual campeona y apoyada de nuevo en Castellanos y con lucidez ofensiva llegó al descanso bien situada (17-18).

El descanso volvió a sentar mal a las de Carlos Viver, obligado a parar rápidamente el partido ante la comodidad de las de Thorir Hergeirsson, que con el contragolpe como arma amenazó seriamente (18-22, min.34). A España le faltaba la regularidad de la primera parte en ataque y estuvo más de siete minutos sin hacer gol, mientras que Noruega, en cambio, seguía encontrando con facilidad ese camino para enfilarse hacia la victoria (22-31, min.47).

Katrine Lunde se unió al buen momento de las suyas desde la portería levantando un 'muro' difícil de superar incluso cuando ella no estaba por dejar su puesto en ataque a una compañera. Las 'Guerreras' no atinaron en dos robos ante la ausencia de la guardameta para coger aire y la actual campeona de Europa, aunque no anotó en los últimos seis minutos, no encontró más oposición para llevarse el triunfo.





Ficha técnica



España, 26 - Noruega, 33 (17-18, al descanso).

España: Silvia Navarro (p), Mercedes Castellanos (p); Carmen Martín (2), Silvia Arderius (-), Eli Cesáreo (1), Sara Gil (-), Paula García (-), Nerea Pena (2), Soledad López (5, 3p), Alicia Fernández (2), Ana Isabel Martínez (3), Almudena Rodríguez (3), Ainhoa Hernández (3), Paula Valdivia (2, 1p) y Mireya González (3).

Noruega: Silje Solberg (p), Lunde (p); Reistad (2), Arntzen (3), Kristiansen (2), Loke (3), Oftedal (8), Aune (4), Brattset (1), Sulland (1p), Herrem (4), Sanna Solberg (1), Tomac (-), Jacobsen (3) e Ingstad (1).

Parciales cada cinco minutos: 2-4, 7-5, 10-11, 12-12, 14-16 y 17-18 -descanso- 20-22, 22-26, 22-29, 23-31, 25-33 y 26-33.

Árbitros: Charlotte Bonaventura/Julie Bonaventura (FRA). Excluyeron dos minutos a Ainhoa Hernández (3), Alicia Fernández y Almudena Rodríguez, por España, y a Herrem, por Noruega.

Pabellón: Palacio de Deportes Jean Weille de Nancy.