El consejo de Marioni: "Disfrútenlo"

A los futbolistas que van a disputar un derbi se les avisa de que, si marcan, quedarán en la leyenda para siempre. Puede dar fe Bruno Marioni, a quien el tinerfeñismo recuerda con devoción cada vez que se acerca un partidazo como el del domingo. Aunque sea con los equipos en estado de absoluta precariedad, la ilusión es manifiesta, como así percibe el Barullo en la distancia. Da dos consejos: "Disfrútenlo... y ganen". Él lo seguirá desde México.

Según cuenta, aguarda hasta la tarde del domingo "con la expectativa lógica de lo que significa un derbi". "Espero que el fin de semana el Tenerife haga un buen partido y lo gane", verbaliza. "La Isla me marcó definitivamente. Tuvimos la posibilidad de un ascenso y luego a continuación descender son acontecimientos que a uno le dejan huella. Yo amo Tenerife, amo a su gente y me siento absolutamente identificado. Por supuesto que apoyaré desde lejos, como lo hago cada vez que el equipo juega", promete el exdelantero.

Para Marioni, casi todo son recuerdos mágicos de una etapa con picos y valles, pero que le dejó una señal indeleble en su currículo. "Si me hablas de Tenerife, el primer recuerdo que me viene a la cabeza es el Heliodoro, porque pasamos momentos inolvidables en ese estadio. Y obviamente me acuerdo del campo de El Mundialito, adonde íbamos todos los días; pero también recuerdo escenas con personas a las que estoy eternamente agradecido. Allí me trataron de maravilla en todos lados: en Santa Cruz, también en el sur, en el Puerto de la Cruz... Tengo prometido volver para enseñar a mis hijas donde fui feliz".

Marioni pasó a la historia de los derbis contra Las Palmas por un tanto en la máxima categoría. Los dos equipos se fueron de la mano a Segunda, pero si la UD bajó fue por un golazo suyo. "Aquel tanto hizo menos doloroso el descenso al Tenerife, porque permitió que triunfáramos en un partido tan importante y metimos a Las Palmas en zona de descenso. De ganarlo, ellos se salvaban; pero les vencimos nosotros. Un derbi marca tendencias, de algún modo es un antes y un después. Y en lo personal, es un motivo de orgullo que se acuerden todavía de mí en Tenerife por aquel partido", destaca.

A la hora de dar alguna recomendación a los protagonistas del clásico, habla desde la experiencia. "Siempre este tipo de partidos te generan una adrenalina extra. Recuerdo muy bien la charla de Javier Clemente antes del partido porque más allá del derbi, nos dijo que estábamos prácticamente condenados al descenso. Y nos dijo que, pese a todo, estaba muy orgulloso de haber trabajado con nosotros y que lamentaba no haber llegado antes. Fueron palabras muy emotivas, que a todos nos golpearon y nos llegaron al corazón", indica.

"Clemente nos dijo que el derbi nos podía ayudar a conservar las ilusiones. Fue una muy buena charla, y tengo un gran recuerdo de él", añade Bruno en conversación telefónica. Por último, señala que la mejor señal de que el tinerfeñismo está vivo es el desplazamiento masivo que completarán peñas y simpatizantes hacia la isla redonda. "Lo que hace grande a los equipos es la afición. Y en ese punto, el Tenerife definitivamente tiene un diez", subraya.

Marioni, que tuvo la suerte de vivir otros clásicos descomunales en Argentina como el mismísimo Boca Juniors-River Plate, expone que cada derbi es diferente. "Y el canario no tiene nada que envidiar a ningún otro en el mundo entero". Palabra de Bruno.