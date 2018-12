Ramírez: "El primer objetivo de Las Palmas es la permanencia"

Unas declaraciones con mucho impacto. El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, concedió ayer su primera entrevista de la semana a Radio Club Tenerife y sorprendió -en ambas orillas- cuando afirmó que el primer objetivo de los amarillos es "atar la permanencia". "El año pasado íbamos de sobrados y al final bajamos a Segunda División", recordó el jerarca grancanario.

Acerca del clásico de este domingo, Ramírez mostró plena confianza en que servirá como punto de inflexión para el ganador. Al perdedor, adujo, le quedará "agudizar el ingenio para tomar decisiones y salir adelante como pueda". Asimismo, habló del Tenerife con absoluto respeto. "Es complicado hablar de ellos porque mira tú la que tengo yo aquí con Las Palmas", sugirió. "Pero al final hay un montón de cosas que no están en la opinión pública y muchas circunstancias que se manejan internamente en los clubes. Seguramente que Miguel Concepción tiene motivos suficientes para tomar las decisiones que ha tomado, como cambiar de entrenador y de director deportivo en plena temporada", matizó.

"Cada uno persigue sus objetivos, y todo el que no los esté consiguiendo, pues tiene que estar exactamente igual de preocupado", respondió al planteársele para qué club son mayores las urgencias. "Yo creo que queda muchísima liga y hay que seguir tomando decisiones para enderezar el rumbo", apuntó a continuación.

Ramírez se refirió a un denominador común en ambos representativos: haber apostado por los últimos entrenadores que les llevaron a Primera, José Luis Oltra y Paco Herrera. "Al final se trata de traer a gente que has visto trabajar, profesionales en los que confías y que sabes lo que pueden dar de si. A partir de ahí, teniendo en cuenta el perfil que el equipo necesita en cada momento, pues se toman decisiones como las que hemos tomado Miguel Concepción y yo", replicó.

Durante la entrevista, Ramírez apuntó que "no hay un pacto de no agresión" entre ambos clubes, pero aseveró que prefiere no quitar futbolistas al eterno rival, que él calificó como equipo hermano. "Mirar a jugadores del Tenerife no me parece sano. Yo siempre le deseo lo mejor al Tenerife, por eso nunca quiero decir: este jugador que tienen ellos se lo quiero quitar y lo quiero coger yo. No miro nunca a la casa de nuestro querido hermano en esos términos", reiteró.

Dicho todo lo cual, remarcó que el primer propósito amarillo es la salvación. "Nosotros no estamos en el mejor nivel y queremos ir paso a paso. Lo primero ahora es conseguir la permanencia. La situación que tenemos ahora no es la misma que al inicio de temporada, y el mapa inicial evidentemente ha cambiado. Pensábamos que íbamos a ser muy superiores y no lo estamos siendo", consignó tras el naufragio del domingo en el Anxo Carro, donde la UD encajó cuatro goles ante el Lugo.

Para acabar, hizo sus pronósticos ante el derbi que se avecina y se quitó la etiqueta de favorito. "Normalmente el equipo que gana es el que se beneficia y su tendencia suele ser más positiva. Yo creo que los dos equipos, tanto el Tenerife como Las Palmas, tienen que despertar ya. Y empezar a conseguir sus objetivos", completó. Para Ramírez, no hay favoritos en este tipo de partidos donde las fuerzas se igualan. En cuanto a la afluencia de espectadores, aseguró que estará por encima de los 22.000.